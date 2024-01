Farul Constanța se situează pe a șasea poziție în sezonul regulat al Superligii României cu 30 de puncte. După 21 de etape desfășurate în campionat, ”marinarii” au înregistrat opt victorii, șase remize și șapte eșecuri până acum.

Ciprian Marica știe ce greșeală a făcut Farul Constanța în acest sezon

Ciprian Marica, fost internațional român și actual investitor la Farul Constanța, a vorbit despre situația de la campioana României și a subliniat faptul că în acest sezon s-a greșit strategia.

De asemenea, Ciprian Marica a precizat că în cazul în care Farul Constanța nu și-ar fi cedat jucătorii care au pus umărul la câștigarea titlului stagiunea trecută, atunci ”marinarii” ar fi avut o superechipă acum.

”Nici nu visam cu Farul să fim campioni, nici cel mai optimist farist nu visa să fie campionat, din punctul asta de vedere suntem mândri şi Fericiţi. Am făcut cea mai bună alegere şi eu şi Gică când ne-am unit forţele.

Sezonul acesta, în schimb, am greşit strategia. Am greşit crezând că Hagi are o bachetă magică care poate face minuni. Dacă nu vindeam niciun jucător... ce echipă aveam! Puteam să scoatem capul în Europa”, a spus Ciprian Marica, potrivit OrangeSport.

Louis Munteanu a analizat anul 2023 și a tras câteva concluzii: ”Vreau neapărat acolo!”

Louis Munteanu, atacantul care a pus umărul sezonul trecut la câștigarea primului titlu de la Farul Constanța, a vorbit despre anul 2023 și a subliniat faptul că toată această perioadă a fost excelentă pentru el și că în 2024 își dorește să fie alături de națională la EURO.

”A fost un an excelent pentru mine. Am făcut lucruri extraordinare. Am reușit să iau campionatul la echipa care m-a format de mic copil. Am reușit să debutez și la echipa națională. A fost un an excelent pentru mine.

O să muncim cu siguranță mai mult. Vrem să fim în play-off acolo. Pentru 2024 îmi propun să am un an la fel de bun ca acesta sau mai bun. Vă dați seama că vreau să merg și eu la EURO, dar trebuie să muncesc mai mult, să am evoluții mai bune.

Le mulțumim fanilor că au fost alături tot anul de noi. Și în momentele bune, dar și în cele rele. Sperăm să vină în continuare la meciuri și să ne susțină în continuare la fel ca acum”, a spus Louis Munteanu pentru Farul TV.