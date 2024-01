Actualmente selecționer al naționalei U21 a României, Daniel Pancu a avut o carieră fotbalistică de peste 20 de ani, timp în care a fost legitimat la echipe precum Rapid, Beșiktaș sau CSKA Sofia.

Surpriză! Ce idol avea Daniel Pancu în copilărie: ”Îi purtam numărul pe spate”

La Arena SPORT.RO, Daniel Pancu a subliniat faptul că idolul său din copilărie era Ioan Ovidiu Sabău, căruia i-a purtat ani de-a rândul numărul opt pe spate.

De asemnea, Daniel Pancu a evidențiat faptul că l-a idolatrizat și pe Gică Hagi, căruia i-a ”furat” tehnica de a lovi balonul cu piciorul stâng, chiar dacă era dreptaci.

”(n.r. Cine voiai să devii?) Sabău. Am jucat tot junioratul cu opt. La Rapid am debutat cu opt și la echipa națională am multe meciuri cu numărul opt pe spate.

Îl vedeam și pe Hagi și eu eram dreptaci pur. Am ajuns undeva pe la 13-14, când am început deja să fiu la naționala de juniori... Loveam la fel de bine și cu stângul!”, a povestit Daniel Pancu la Arena SPORT.RO.

VIDEO Emisiunea integrală cu Daniel Pancu la Arena SPORT.RO

Daniel Pancu a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Rapid, Cesena, Beșiktaș, Bursaspor, Terek Grozny, CSKA Sofia, FC Vaslui, FC Voluntari, iar în august 2018 și-a agățat ghetele în cui la gruparea Giuleșteană.

La naționala României și-a făcut debutul în octombrie 2001, la 24 de ani, o lună și 19 zile, sub comanda lui Gheorghe Hagi. În total, Daniel Pancu a bifat 27 de selecții în echipamentul tricolorilor, reușind să marcheze nu mai puțin de nouă goluri.

Daniel Pancu face o dezvăluire: ”Rapid are nevoie de asta!”

Daniel Pancu a vorbit la Arena SPORT.RO și despre Rapid București, la care s-a retras din cariera de jucător în 2018, și a subliniat faptul că giuleștenii au nevoie de un antrenor precum Mircea Lucescu.

”Uite, Rapid care se descurcă foarte bine în derby-uri și e în tradiția clubului are probleme cu celelalte echipe și astea nu te duc să câștigi campionate.

Mircea Lucescu a creat o mentalitate și Rapid a rămas cu ea până în insolvență. Acum Rapid are nevoie iarăși de aceeași istorie, să o rescrie cineva. Să clădească un club, o identitate a clubului și o mentalitate care să dureze.

Primele cântece de care-mi aduc aminte la Rapid... unul dintre ele suna așa: 'Chiar de terminăm pe zece, batem Steaua și ne trece'”, a precizat Daniel Pancu la Arena SPORT.RO.