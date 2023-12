Formația dirijată de Gheorghe Hagi se află în acest moment pe locul șase cu 30 de puncte, după 21 de etape desfășurate în primul eșalon al României. În consecință, Farul Constanța a înregistrat până acum opt victorii, șase rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

Ciprian Marica, fără menajamente la sfârșit de an: ”E principalul obiectiv la Farul Constanța”

Ciprian Marica a vorbit despre situația ”marinarilor” din clasament și a subliniat faptul că Farul Constanța se luptă acum să prindă un loc de play-off până la încheierea sezonului regulat din Superliga României.

”Suntem în play-off însă nu avem speranţe sau nu ne facem speranţe că putem căştiga acest campionat. Principalul obectiv a fost şi este calificarea în play-off, sperăm să şi reuşim. Nu cred că este totul jucat, sunt 8 puncte ale FCSB-ului şi mulţi tind să spună că acest campionat este jucat, nu cred că e aşa, cred că se mai joacă.

CFR reuşeşte să e reorganizeze după plecarea lui Dan Petrescu, reuşeşte domnul Varga şi toată stima că vedem că nu iese atât de mult în prim plan.

Nu îşi doreşte, dar face lucrurile să funcţioneze la CFR, sunt pe locul doi, cu şanse la campionat şi îşi regăsesc din mers nucleul de jucători, reconstriesc echipa şi o fac într-un mod foarte ok, deci sunt plăcut suprins de ce se întâmplă la CFR”, a spus Ciprian Marica, potrivit OrangeSport.

Louis Munteanu a analizat anul 2023 și a tras câteva concluzii: ”Vreau neapărat acolo!”

Louis Munteanu, atacantul care a pus umărul sezonul trecut la câștigarea primului titlu de la Farul Constanța, a vorbit despre anul 2023 și a subliniat faptul că toată această perioadă a fost excelentă pentru el și că în 2024 își dorește să fie alături de națională la EURO.

”A fost un an excelent pentru mine. Am făcut lucruri extraordinare. Am reușit să iau campionatul la echipa care m-a format de mic copil. Am reușit să debutez și la echipa națională. A fost un an excelent pentru mine.

O să muncim cu siguranță mai mult. Vrem să fim în play-off acolo. Pentru 2024 îmi propun să am un an la fel de bun ca acesta sau mai bun. Vă dați seama că vreau să merg și eu la EURO, dar trebuie să muncesc mai mult, să am evoluții mai bune.

Le mulțumim fanilor că au fost alături tot anul de noi. Și în momentele bune, dar și în cele rele. Sperăm să vină în continuare la meciuri și să ne susțină în continuare la fel ca acum”, a spus Louis Munteanu pentru Farul TV.