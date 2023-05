După o primă repriză tăcută, echipa de la malul mării a deschis scorul în minutul 73 al partidei, în a doua parte a meciului, grație reușitei lui Sebastian Borza. Marius Ștefănescu a restabilit, însă egalitatea pe final, iar cele două echipe au împărțit punctele stadionul „Sepsi”.

Ciprian Marica nu s-a ferit de cuvinte la adresa lui Cristiano Bergodi

Ciprian Marica, fost internațional român și actual investitor la Farul Constanța, a precizat faptul că nu i-a plăcut deloc tactica aleasă de Cristiano Bergodi de a trage de timp în prima repriză și a spus că egalul e o reală piedică adusă liderului în ceea ce privește câștigarea campionatului.

„Este adevărat că, dacă am fi câştigat, am fi avut mai multe şanse. Una peste alta, mie mi-a displăcut jocul în sine. Mă refer la anti-jocul celor de la Sepsi, tragerea de timp din prima repriză. O tactică urâtă aleasă de Bergodi care nu face cinste jocului de fotbal. Au sărbătorit un egal de parcă ar fi câştigat campionatul. Mă rog, asta este.

Adversarul trebuie să facă orice ca să obţină un rezultat pozitiv. Pe mine m-a şocat că după egal erau aşa fericiţi de parcă ar fi câştigat meciul. Nu asta mă dezamăgeşte cel mai tare, ci anti-jocul. Trebuie să fie plăcut şi fotbalul, să vină fanii la stadion. Un egal care ne pune o mică piedică. Nu cred că era jucat campionatul dacă am fi câştigat la Sepsi.

Un joc lent şi am luat gol pentru că am fost previzibili. Nu am fost noi în construcţia jocului. Prea puţin i-am pus în valoare pe Alibec şi Mazilu. Ocaziile au fost mari, mai ales cea a lui Louis Munteanu. Se joacă, nu e nimic terminat. Urmează un meci pe care trebuie să îl câştigăm”, a spus Ciprian Marica, potrivit Fanatik.

Cu această înfrângere, Farul Constanța a lăsat-o pe FCSB să se apropie la trei puncte, iar în cazul în care CFR Cluj va câștiga împotriva lui Rapid București luni, 1 mai, de la ora 20:30, atunci campioana en-titre va ajunge la două lungimi de formația lui Gică Hagi.