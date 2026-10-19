Dinamo e prima clasată cu 29 de puncte (9 victorii, 2 remize, 1 înfrângere), Rapid e pe locul secund cu 27 de puncte (8 victorii, 3 remize, 1 înfrângere) și Universitatea Craiova completează podiumul cu 26 puncte (8 victorii, 2 remize, 2 înfrângeri).

Ciprian Marica a numit cele trei echipe care se bat la titlu în Superliga: ”Nu văd altele!”

Ciprian Marica, fost internațional român și actual acționar minoritar la Farul Constanța, nu vede nicio altă echipă în lupta pentru titlu în actuala stagiune în afară de cele trei.

”Nu văd altă echipă, mai ales că ele (n.r. Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo) au furat startul, joacă bine, consolidat, constant, nu văd altă echipă care să se ridice la nivelul celor 3. Dintre toate, cel mai frumos fotbal îl joacă Dinamo.

Prin prisma jocului, pare că are cel mai frumos fotbal. Mă așteptam să văd cum va reacționa Dinamo după această pauză internațională, mă gândeam că poate îi scoate din ritm, dar se pare că nu.

Începutul e frumos, dar să sperăm că Dinamo va reuși. Au trecut atâția ani și se vede o schimbare acolo. Ar fi frumos să ia campionatul”, a spus Marica, potrivit gsp.

În etapa #12, Dinamo a învins-o pe FC Botoșani cu 2-0, Rapid s-a impus cu același scor în fața Corvinului Hunedoara, la fel ca Universitatea Craiova în meciul cu Farul Constanța.

Cum arată clasamentul Superligii