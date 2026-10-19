Istvan Kovacs, delegat de UEFA la Real Madrid - RB Leipzig, în Liga Campionilor

UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs la meciul Real Madrid - RB Leipzig, care se joacă miercuri seară, de la ora 22:00, pe "Bernabeu", în runda a treia din faza principală a Ligii Campionilor.

Kovacs va fi ajutat la cele două linii de conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial va fi fratele său, Szabolcs Kovacs.

În camera VAR, UEFA a trimis un polonez, Tomasz Kwiatkowski, și un belgian, Bram Van Driessche.

Pentru Istvan Kovacs este prima delegare importantă după câteva săptămâni complicate. Pe 5 septembrie a avut o prestație modestă în derby-ul Dinamo - FCSB 2-1, iar următoarea delegare primită a fost abia pe 16 octombrie, la Oțelul - Csikszereda 1-1.

În actuala ediție a Ligii Campionilor, Kovacs a condus doar două meciuri din preliminarii: Bodo/Glimt - Union SG 3-2 (d.p.) și Sabah - Hapoel Beer Sheva 5-2 (d.p.).