Nistor, care a marcat un gol din penalty la Craiova, a avut un discurs spectaculos. Experimentatul mijlocaș a spus că declicul s-a produs la pauză, după o bătaie în vestiar între el și colegul Alexandru Chipciu.

Dan Nistor lămurește "bătaia" cu Alex Chipciu din vestiar

Deși a afișat o față foarte serioasă, Nistor a transmis ulterior că a fost doar o glumă și nu se pune problema unui astfel de incident, mai ales cu Alexandru Chipciu, pe care îl consideră cel mai bun prieten.

"Nu, a fost o glumă. Am văzut că a apărut pe toate site-urile, dar a fost o glumă. Suntem cei mai buni prieteni și nu se va întâmpla asta niciodată între noi. (n.r - Dar care ar fi mai tare în pumni?) Suntem la fotbal, nu la pumni. Vrem să jucăm fotbal, atât", a spus Dan Nistor, la zona mixtă.

Ulterior, Nistor a acuzat din nou prestația modestă a echipei sale din prima repriză și penalty-urile oferite Craiovei.

"Probabil în prima repriză eram pe Valea Oltului. La pauză am schimbat sistemul și cred că ăsta a fost câștigul pentru noi. În minutul 48 trebuia să fie 2-2, am intrat foarte montați la pauză și sperăm să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat în prima repriză. Probabil golul marcat repede în repriza secundă i-a dat peste cap, iar noi am prins aripi.

Cred că avem cel mai greu program dintre echipe. Avem 5 meciuri foarte grele, dar d-asta ne-am apucat de fotbal. Sper ca la meciul următor să nu mai repetăm greșelile din prima repriză.

Obiectivul nostru este clasarea pe locurile 7-9, dar nu negăm că ne vom lupta până în ultima etapă pentru play-off. Despre Craiova nu știu, ei știu. Le doresc multă baftă", a mai spus Dan Nistor.