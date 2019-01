Cine a facut oferta de 30 de milioane pentru Dennis Man! Anuntul facut de Gigi Becali

Gigi Becali a anuntat ca are o oferta de 30 de milioane de euro pentru Dennis Man.

"Adevarata surpriza nu e venirea lui Stoian, ci o oferta de 30 de milioane de euro pentru Man!", a anuntat ieri Becali pentru www.sport.ro.

Situatia nu este insa chiar asa. Un impresar a facut o oferta de 200.000 de euro pentru ca Man sa renunte la contractul cu Anamaria Prodan si sa semneze cu el. In afacere, agentul garanteaza ca ii aduce oferta de 30 de milioane de euro lui Becali pentru Man. Patronul FCSB spune ca asteapta oferta, iar apoi va lua o decizie.



"Am fost sunat si mi s-a spus ca poate veni oferta pentru Man de 30 de milioane. Dar sa semneze baiatul cu el. Voia sa plateasca 200.000 doar ca sa cumpere licenta, cum ar veni, ca sa renunte la agentul de acum.

Am vorbit cu Anamaria si nu a fost de acord. A ramas sa vina cu oferta si apoi discutam. Voi o sa vedeti, daca nu il dau acum pe Man, peste un an vreau 70 de milioane", a spus Gigi Becali la Digi.

Man este urmarit de mai multe cluburi, intre care Zenit si Fenerbahce, dispuse sa ofere 13 milioane de euro pana acum.