În primul amical al verii, disputat sâmbătă, Dinamo s-a distrat cu Olimpic Zărnești, echipă din Liga 3, scor 8-0.

Au marcat Deniz Giafer (26 - din pasa lui Bani), Cătălin Cîrjan (32 - tot din pasa lui Bani), Andrei Florescu (hat-trick rapid: 50, 55 și 64), Adrian Caragea (71), Valentin Borcea (75 - cu un șut de la 25 de metri) și Cristian Licsandru (83).

Dinamo - Olimpic Zărnești 8-0

Dinamo în prima repriză: Golubovic - Costin, Giafer, Homawoo, Amzăr - Gnahore, Licsandru - Bani, Cîrjan, Politic - Neagu

Dinamo în a doua repriză: Oncescu - Costin, Patriche, Giafer, Bordușanu - Gavrilă, Licsandru, Borcea – Caragea, Florescu, Rotund

Antrenor: Zeljko Kopic

Cum au jucat nou-veniții la Dinamo

Excelentul site al suporterilor Radio Dinamo 1948 a făcut radiografia nou-veniților la echipă:

”Cîrjan – „Perla” acestei prime perioade de mercato, a avut o evoluție demnă de numărul pe care l-a purtat ( 10). Crescut la juniorii lui Arsenal, Cîrjan ne-a arătat că are potențial. După modul în care prelua, controla și pasa balonul se vede că are școala de fotbal la zi. Am văzut meciul din mijlocul suporterilor echipei gazde, nu erau chiar „prietenoși” cu ai noștri, dar i-am auzit în câteva rânduri exclamând, ” ăsta cu 10 e cel mai fotbalist de la ei”.

Licsandru – Evoluția lui a fost din categoria surprize plăcute. S-a glumit mult pe baza acestui transfer, ne întrebam cine e și de unde vine. Am văzut, astăzi cel puțin, un băiat cu un fizic excelent, care joacă foarte calm și precis, cunoaște ce trebuie să facă un închizător și nu pare temător în a încercă diagonale sau pase în profunzime. De multe ori mi-a adus aminte de Pierret (n.r. - fostul dinamovist ajuns în această vară în Serie A, la Lecce) , cu siguranță este de urmărit în viitor.

Caragea – Un alt jucător care are ABC-ul fotbalului la zi. Un fizic foarte bun pentru un jucător de bandă, rapid, tehnic, a reușit o bijuterie de gol, preluare cu dreptul prin care și-a depășit adversarul direct, șut imparabil cu stângul.

Gavrilă – Produsul centrului de copii și juniori de la Dinamo, un mijlocaș cu o tehnica bună, reușește pase foarte interesante, promițător, suferă puțin la capitolul fizic.

Rotund – În mod clar nu a dezamăgit dar nici nu a ieșit în evidență. Nu va fi un vârf clasic, de careu, dar este un jucător rapid cu o tehnică bună”.

Următorul meci amical al lui Dinamo este sâmbătă 22 iunie, cu nou-promovata în Superligă Unirea Slobozia.

