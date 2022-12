Antrenorul principal al echipei de fotbal FCSB, Leonard Strizu, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că pentru adversara de duminică, Chindia Târgovişte, e un avantaj faptul că tehnicianul Anton Petrea a lucrat în trecut la formaţia bucureşteană.

„Este un avantaj pentru Petrea, pentru că el cunoaşte echipa, a lucrat la acest club, ştie foarte bine jucătorii şi se pare că are un atu. Dar trebuie să ţinem cont că e echipa noastră are valoare şi cred că valoarea îşi va spune cuvântul. El a demonstrat şi aici şi la Târgovişte că poate avea rezultate. Fiecare antrenor vrea să demonstreze cât poate de mult la echipa la care lucrează. Şi orice antrenor care întâlneşte FCSB are o ambiţie să să ne bată, dar rămâne de văzut dacă şi poate”, a spus Strizu.

Tehnicianul echipei bucureştene a precizat că Anton Petrea a organizat foarte bine defensiva echipei Chindia Târgovişte.

„Întâlnim o echipă puternică, condusă de Toni Petrea, pe care îl cunosc, este un antrenor bun, se ghidează după nişte principii bune şi solide. Tot ce a arătat Chindia de când a venit el demonstrează că a făcut un lucru foarte bun, şi mă refer la partea defensivă. A ştiut să combine ceea ce înseamnă apărare şi mijlocul terenului, le-a dat responsabilitate, apoi jucătorii au prins încredere şi au obţinut rezultate bune. Toni le-a dat încredere şi putere în faza defensivă”, a adăugat acesta.

Strizu: „Echipă este pe un drum foarte bun!”

Strizu s-a arătat mulţumit de jocul echipei sale din ultima perioadă, sperând că va obţine victorii în ultimele două meciuri din acest an.

„De partea noastră, echipă este pe un drum foarte bun, rezultatele ne confirmă acest lucru şi am mare încredere că la finalul meciului de mâine seară vom obţine cele trei puncte. Mergem cu această speranţă că putem obţine victorii până la final. Echipa e foarte mobilizată e foarte conştientă de ceea ce urmează, a arătat că are un apetit foarte bun de a înscrie, avem foarte multe ocazii de joc”, a mai spus tehnicianul.

Leonard Strizu a recunoscut că numirea sa la FCSB a fost strâns legată de faptul că deţine licenţa Pro de antrenor şi că Mihai Pintilii este cel care organizează jocul echipei: „Opţiunea patronului ca eu să vin aici a fost legată de faptul că am licenţa pro dar Pintilii în cel mai mic detaliu organizează jocul echipei”.

FCSB va întâlni duminică, de la ora 20:30, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, formaţia FCSB, într-un meci din cadrul etapei a 20-a a Ligii I.