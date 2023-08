Charalambous i-a răspuns lui Mandorlini: "Îi respect părerea, dar cred că am fost mai buni. Pentru decizii avem arbitri și VAR"

Andrea Mandorlini, antrenorul lui CFR Cluj, a acuzat că centralul Marcel Bîrsan și oficialii VAR ai meciului cu FCSB au judecat diferit două faze importante, fapt ce a dus la stabilirea scorului final în derby-ul etapei a patra a Superligii. Elias Charalambous l-a contrazis, precizând că echipa sa a fost mai bună în timpul jocului, iar pentru decizii trebuie avut încredere în brigada de arbitri.

"Jucătorii mei au avut atitudine și caracter, dar trebuie să rămânem umili"

"Vreau să-i felicit pe jucătorii mei, mai ales pentru atitudinea și caracterul arătate în acest meci important. Sunt foarte mândru de ei, pentru că au fost concentrați, deși am jucat la fiecare trei-patru zile. Au avut o atitudine bună. Trebuie să rămânem umili, pentru că e doar prima parte a sezonului, nu am câștigat nimic. Va veni rapid un alt meci, trebuie să ne recuperăm cât mai bine. Am câștigat câteva meciuri, e bine pentru moral, dar mai avem un drum lung în fața noastră. Trebuie să muncim în continuare. Sunt mândru și de fanii noștri, care ne-au susținut și au fost extraordinari în această seară. Vreau să le mulțumesc și să spun că victoria a fost obținută cu ajutorul lor.

A fost frumos să jucăm în Ghencea, și pentru jucători, și pentru fani. O astfel de atmosferă este importantă și pentru noi, și pentru fotbalul românesc, în general. Am avut un stadion plin, un public frumos și o atmosferă foarte bună. Tuturor ne-a plăcut foarte mult. E un stadion frumos, ne-a plăcut să jucăm aici, o să vedem ce se va întămpla până la meciul de joi. Știu că pe Arcul de Triumf s-a jucat un meci de rugby, poate gazonul nu e prea bun, dar nu e o decizie a noastră. Oriunde vom evolua, trebuie să ne adaptăm. Clubul și autoritățile vor decide unde vom juca, noi trebuie să ne adaptăm la orice circumstanțe.

"Din punctul meu de vedere, nu cred că rezultatul a fost viciat de arbitraj"

Domnul Mandorlini a spus că arbitrul ne-a ajutat să câștigăm meciul? Nu cred, pentru că am fost echipa mai bună pe teren, pe durata întregului meci. Din punctul meu de vedere, nu cred că rezultatul a fost viciat de arbitraj. Eu nu am văzut greșeli grave în această seară. E opinia sa, o respect, dar eu cred că lucrurile au stat total diferit. Dacă a fost penalty pentru CFR Cluj, există VAR-ul și se dădea penalty. Eu am văzut ceva, el a văzut altceva, îi respect opinia, dar avem arbitri și VAR. Vreau să le urez noroc celor de la CFR Cluj pentru restul sezonului.

E prea devreme să ne gândim la titlul de campioană, la cine ne sunt rivalale la campionat. E mult prea devreme ca să știm cu cine ne vom bate la campionat. Avem un drum lung înainte, e abia startul sezonului. Eu sunt mulțumit de atitudine și de faptul că ne îmbunătățim jocul de la meci la meci. E un semn bun, dar suntem abia la începutul campionatului, mai avem mult de muncă. Nu cred că suntem invincibili, suntem într-un moment bun", a declarat Elias Charalambous după meci.

Foto - Gabriel Chirea