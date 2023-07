În conferința de presă premergătoare derby-ului de sâmbătă cu Dinamo, antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous, a vorbit și despre posibilitatea ca Vlad Chiricheș să semneze cu vicecampioana.

”Vorbesc cu el zilnic. Nu știu dacă va semna, știu că își dorește mult să fie jucător la FCSB, mi-a spus că vrea să joace pentru noi, e un semn bun acesta, dar nu știu, nu e treaba mea asta, restul va fi decis de domnul Gigi, domnul MM, ei vorbesc cu el. Jucătorul își dorește să fie aici.

Charalambous, încrezător în calitățile lui Chiricheș

(n.r. - despre nivelul pregătirii) A pierdut meciurile amicale, dar e un jucător care a evoluat la nivel de top, are experiență, nu are nevoie de mult timp să se adapteze, el are multe cantonamente la activ și multă experiență. Cred că dacă va semna se va adapta foarte ușor”, a explicat tehnicianul lui FCSB.

Derby-ul FCSB - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală.