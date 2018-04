CFR promite sa domine Liga 1 sezonul urmator! Motivele pentru care a fost prelungit contractul lui Dan Petrescu

Dan Petrescu isi va prelungi contractul cu CFR Cluj.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Bogdan Mara, directorul sportiv al clujenilor, a declarat ca decizia conducerii vine in contextul in care echipa a avut rezultate foarte bune in acest sezon si are sanse mari de a castiga titlul desi nu acesta a fost obiectivul principal la startul sezonului.

De asemenea, dorinta de a crea o echipa cu adevarat redutabila pentru sezonul urmator a fost un alt motiv pentru care i s-a propus prelungirea lui Petrescu.



"Am ajuns la un acord cu Dan Petrescu de a continua inca un an fata de ce avea. Deci asta demonstreaza faptul ca suntem foarte multumiti de ce a realizat el aici. Ceea ce am realizat toti impreuna si echipa nu se construieste doar intr-un an de zile. E nevoie de mai mult timp, de continuitate. Acum abia am reusit sa cream un grup, o atmosfera buna in echipa si suntem convinsi ca la anul rezultatele si jocul vor fi mult mai bune", a declarat Bogdan Mara.