CFR e istorie! Unde poate ajunge starul Yevgen Konoplyanka după ce a fost dat afară din Gruia

Konoplyanka, fotbalist cu 87 de meciuri și 21 de goluri la naționala Ucrainei, câștigător al Europa League cu Sevilla, în 2015, a sosit la CFR Cluj în vară, după o experiență de un an și jumătate în Polonia, la Cracovia.

Yevgen Konoplyanka ar putea ajunge la FK Oleksandriya după ce a fost dat afară de CFR Cluj

Extrema din Ucraina a jucat în doar patru meciuri la CFR Cluj, ultimul pe 6 noiembrie, iar în total a strâns aproximativ 54 de minute pe teren. Pe 11 decembrie, patronul Neluțu Varga l-a numit pe Konoplyanka "o uriașă dezamăgire" pentru că acuza constant accidentări și a anunțat că îi va rezilia contractul în această iarnă experimentatului fotbalist pentru că "probabil nu mai are chef de fotbal".

Despărțirea lui Konoplyanka de CFR nu s-a produs încă oficial, însă jurnalistul ucrainean Mikhail Spivakovsky anunță că următoarea experiență a fotbalistului ar putea fi în țara natală, la Oleksandriya (locul 11 în campionatul Ucrainei).

"Nu pot să vorbesc despre ce nu știu. Nu știu dacă ideea mai este în aer acum, dar am auzit de mai multe ori despre această variantă în mandatul lui Ruslan Rotan (n.r - antrenorul celor de la Oleksandriya).

Nu iau în considerare CFR Cluj, dar hai să luăm perioada de la Cracovia a lui Konoplyanka. Oleksandriya de sezonul trecut și Cracovia. Chiar credeți că sunt mai puternici cei de la Cracovia decât Oleksandriya lui Rotan din primăvară? Nu sunt sigur", a spus Mikhail Spivakovsky, citat de Tribuna.

Ruslan Rotan (42 de ani), fost mijlocaș cu 100 de meciuri la naționala Ucrainei, o antrenează pe FK Oleksandriya din decembrie 2022, iar în sezonul trecut a încheiat pe locul 6.

Rotan și Konoplyanka au fost colegi la Dnipro Dnipropetrovsk timp de șapte ani (2008-2015), astfel că interesul actualului antrenor pentru fostul său coechipier poate căpăta o nouă dimensiune în acest context.

Konoplyanka l-a acuzat pe Mandorlini în Ucraina: "De ce nu joc? Nu am venit pentru bani, ci ca să joc și să câștig trofee!"

Pe 14 decembrie, la trei zile după ce Neluțu Varga îi anunța plecarea de la CFR Cluj, Konoplyanka a venit cu versiunea sa în presa din țara natală. Ucraineanul a explicat că nu a jucat din cauza lui Andrea Mandorlini, care inițial îi promisese o schimbare de sistem în 4-3-3, una care nu s-a mai realizat.

"Ce a cauzat eșecul de la CFR Cluj? Comportamentul antrenorului (n.r - Andrea Mandorlini), unul pe care nu-l înțeleg nici azi. Înainte să semnez cu CFR, l-am sunat să vadă dacă mă dorește cu adevărat. Am vorbit cu el la telefon, mi-a spus că mă așteaptă și am aflat ce sistem urmează să joace.

Știam că îi place 5-3-2, iar asta ar fi însemnat că eu puteam să joc doar ca atacant în sistemul respectiv, ceea ce nu ar fi o transformare simplă pentru un jucător de 34 de ani. Totuși, el (n.r - Mandorlini) mi-a spus că plănuiește să schimbe sistemul în 4-3-3, dar am ajuns la club și nu mă folosea deloc. De ce?

Am decis după o lună la CFR să merg și să îl întreb de ce nu mă folosește nici atunci când sunt în formă bună la antrenamente. Nici după nu m-a folosit măcar o dată ca titular.

Mi-a explicat doar că nu schimbă încă sistemul și că i-ar fi greu să îmi găsească locul. Așa că l-am întrebat: 'Atunci de ce mai sunt aici? Nu am venit pentru bani, am venit să joc și să câștig trofee'. Nu am primit un răspuns la asta. Mi-a spus doar că și el are probleme în a lua anumite decizii aici. Nu știu ce poate să însemne asta, dar cu siguranță nu sunt deloc fericit în această situație. I-am transmis agentului să discute cu cei din club și să le spună că nu îmi văd viitorul aici cu acest antrenor", a spus Yevgen Konoplyanka, pentru Sport.ua.