CFR Cluj, din nou la 8 puncte peste FCSB. Reacția lui Mihai Stoica: "Lamentabil!"

Campioana a controlat prima repriză și a deschis scorul cu două minute înainte de pauză, când Graovac a profitat de respingerea lui Moldovan și a trimis în plasă. Rapid și-a revenit în actul secund, iar Junior Morais a egalat în minutul 70, după o fază construită excelent de fundașul giuleștenilor. CFR Cluj a arătat un plus de experiență pe final, iar Ciprian Deac a reușit golul victoriei în minutul 84.

Mihai Stoica, după meciul cu Mioveni: "Lamentabil! La ce joacă CFR, se poate orice"

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre lupta la titlu după ultimele rezultate înregistrate de cele două candidate, dar și despre remiza bucureștenilor cu CS Mioveni, 1-1.

"La cum ne-am prezentat aseară, e greu de spus. Distanța pare mică, dar ne-am prezentat foarte slab. A fost o chestie neașteptată. Să începi cu 1-0, să n-ai niciun fel de problemă, părea că discutăm doar de proporțiile scorului. Au venit niște greșeli inexplicabile, iar în a doua repriză am încercat, dar fără multă imaginație. Am avut ocazii, dar n-am reușit să marcăm. Lamentabil!

Când te uiți la CFR și vezi ce probleme are... Rapid avea minutul și ocazia în a doua parte a meciului. Terenul a părut înclinat tot meciul. Înclinația nu s-a schimbat la pauză, a rămas la fel. CFR a avut o șansă mare de tot pentru că au ieșit Săpunaru și Rareș Ilie, care jucaseră impecabil. Săpunaru, indiferent de post, are banderola, iar Rareș Ilie și Junior Morais au fost cei mai buni jucători ai Rapidului. La ce joacă CFR, se poate orice. Petrescu a dat semnalul clar, a zis că nu mai suntem ce am fost, doar că nici noi nu suntem ce ne-am dori să fim", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

CFR Cluj (67p) va înfrunta în următoarea rundă Sepsi, în deplasare, în timp ce FCSB (59p) va primi vizita Farului.