CFR Cluj anunță că transferă un portar mai bun decât Niță, Lung și Popa: "Niță a cerut mai mult decât ofeream noi"

Campioana României a încercat în această vară trei piste diferite pentru postul de portar: Florin Niță (Sparta Praga), Silviu Lung (liber de contract după despărțirea de Kayserispor) și Mihai Popa (FC Voluntari). Toate cele trei variante au picat, motivul principal fiind cel financiar, spune Cristi Balaj.

CFR Cluj anunță că transferă un portar mai bun decât Niță, Lung și Popa

Președintele lui CFR Cluj anunță că echipa sa este obligată să apeleze la un portar străin și este încrezător că alesul va fi chiar mai valoros decât cele trei variante enumerate - Niță, Lung și Popa.

"O să vină un portar, suntem în discuții. Am încercat să aducem portar român, apropo de intenția domnului ministru Novak de a avea cât mai mulți români în echipă. Popa a fost mult prea scump față de ceea ce am putea să oferim. Niță a cerut mai mult decât ceea ce am oferit și noi. Și nu am oferit puțin. Cu Silviu Lung nu am discutat subiectul financiar pentru că a ales să meargă într-o țară unde se plătește mult mai bine decât în România.

Și atunci, suntem obligați să aducem un portar străin. Vom aduce un portar străin foarte bun. Probabil chiar mai bun decât aceste trei variante avute în vedere", a spus Cristi Balaj, la Digisport.

Cristian Bălgrădean, Rareș Gal, Răzvan Sava și Mihai Pînzariu sunt portarii actuali din lotul lui CFR Cluj, ultimii trei fiind U21.

Florin Niță va continua în străinătate

Impresarul Bogdan Apostu a vorbit în exclusivitate la PRO Arena, în cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport, despre oferta pe care CFR i-a făcut-o lui Niță și despre faptul că portarul României va semna în străinătate.

„Oferta CFR-ului din punct de vedere financiar a fost foarte bună, doar că Niță este la echipa națională și e normal să aibă anumite pretenții.

Cel mai probabil, va semna cu o echipă din străinătate. Suntem în discuții cu mai multe echipe din afara României și spunem că va semna în următoarea săptămâna cu altcineva”, a spus impresarul Bogdan Apostu, la Ora Exactă în Sport.