CFR Cluj a rezolvat un transfer de cinci stele! Fundaș cu Champions League și Serie A în CV

Este vorba despre Arlind Ajeti (29 de ani), care evoluează pe postul de fundaș central. Elvețianul cu cetățenie albaneză mai are un an de contract cu Pordenone, formație din Serie C, dar va veni la fosta campioană a României din postura de jucător liber.

CFR Cluj a rezolvat un transfer important! Fundaș cu Champions League și Serie A în CV

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, cele două părți s-au înțeles pentru un contract valabil până în 2025, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Chiar dacă a evoluat în sezonul precedent în Serie C, noul transfer al lui Mandorlini are în CV grupele Ligii Campionilor cu Basel și Serie A (cu Frosinone, Torino și Crotone).

În Elveția, acolo unde și-a început cariera la nivel profesionist, Ajeti are patru titluri în palmares, toate câștigate cu Basel.

În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează la 400.000 de euro.

Done Deal and confirmed! Arlind #Ajeti to #Cluj as a free agent. Contract until 2025 with option for 2026. #transfers https://t.co/6AdkNoBL0u

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 22, 2023

CFR Cluj, ghinion la tragerea la sorți!

Ajeti vine la Cluj pentru a pune umărul la câștigarea titlului și la un parcurs cât mai bun în competițiile europene.

Deși are cel mai bun coeficient dintre toate echipele din România participante în cupele europene, CFR Cluj a avut ghinion la tragerea la sorți. În turul doi preliminar va juca în compania turcilor de la Adana Demirspor, echipa care a încheiat sezonul trecut pe locul patru.