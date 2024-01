"Cel mai mare avantaj". Ciprian Marica a dezvăluit punctul forte al giuleștenilor în fața contracandidatelor la titlu

Acționarul minoritar de la Farul Constanța consideră că Rapid are potențial foarte mare a de obține rezultate și mai bune decât cele din prezent.

Ce părere are Ciprian Marica despre Rapid

În plus, Ciprian Marica este de părere că giuleștenii au de partea lor avantajul publicului de pe teren propriu, dar și al unui patron cu o abordare sănătoasă, pe teren lung.

"Rapid este echipa cu cel mai are avantaj din punct de vedre al meciurilor de acasă, al suporterilor care umplu stadion meci de meci şi reuşesc să fie al 12-lea jucător.

Greu să câştigi în Giuleşti, greu să joci în Giuleşti cu atmosfera de acolo, nu văd altă echipă la care să cântărească suporterii în jocul echipei şi în jurul echipei. Rapid cu suporterii pe care îi are, are un potenţial fantastic an de an.

Sigur, acum şi cu venirea domnului Şucu, un tip echilibrat. Din ce l-am cunoscut, a avut un elan aşa la inceput şi a crezut că e simplu, dar văd că are răbdare.

Nu se pripeşte şi bine face, a avut puţin elan, la început, dar azi îl văd mai aşezat şi mai cumpătat. Rapid e o echipă care are tot ce îi trebuie şi ea să se lupte la primele locuri", a declarat Ciprian Marica, potrivit Orange Sport.