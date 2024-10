În partida cu Petrolul, scor 0-0, Dan Petrescu l-a introdus la pauză pe atacantul cumpărat de CFR Cluj de la Fiorentina, însă l-a înlocuit în minutul 90+4, lucru ce l-a supărat teribil pe Louis Munteanu care a fost un car de nervi la finalul meciului și a fost surprins în timp ce se certa cu antrenorul ardelenilor.

Cristi Balaj: ”Gigi Becali este ultima persoană care poate să ne dea lecții!”

Gigi Becali s-a poziționat de partea lui Louis Munteanu, fotbalistul pe care și-ar fi dorit să îl transfere la FCSB în vară, și a transmis că, în opinia sa, Dan Petrescu a greșit atunci când l-a scos din teren pe Louis Munteanu, deoarece, prin acest gest, l-a umilit pe atacant.

Cristi Balaj, președintele formației din Gruia, s-a arătat revoltat de declarațiile patronului de la FCSB, mai ales că Gigi Becali este renumit pentru faptul că face schimbările la gruparea roș-albastră.

”Domnul Varga trebuie să îi răspundă lui Gigi Becali. Este un om care investește în fotbal. Mie îmi este ușor să îl contrazic. Sincer să fiu, habar nu am ce a zis Gigi Becali.

Nu e persoana cea mai în măsură atunci când vorbim comportamentul unor oficiali din club față de jucători. Gigi Becali este ultima persoană care poate să ne dea lecții. Istoria nu îl ajută în ceea ce îl privește.

Din punctul meu de vedere nu este în măsură să ne dea lecții despre cum ar trebui să se comporte un oficial al unei echipe cu jucătorii din cadrul clubului”, a spus Cristi Balaj, conform Fanatik.

Ce a spus Gigi Becali despre scandalul dintre Louis Munteanu și Dan Petrescu

”Eu îi dădeam dreptate jucătorului. Dacă era oricare jucător de 30 de ani, de 29 de ani, de 33 de ani, asta e, ce să facem, dar când el e numărul 1 și ai un jucător ca LouisMunteanu, îl bagi în repriza a doua și îl mai și scoți, nu e în regulă! Băiatul are valoare. El a fost curtat, dădeam bani mulți, nu mai zic sumele de salariu și el a refuzat FCSB.

’Eu am refuzat FCSB, am venit la voi și voi faceți asta?’. Eu nu judec, dar îi dau dreptate copilului. Cu un jucător valoros, nu faci așa ceva, mai ales pentru gestul lui. A refuzat FCSB pentru CFR. Nu s-a dus la salariu mai mare, s-a dus la un comision mai mare pentru impresar. Eu cred că patronul din America doarme, cred că nici nu știe de oferta pe care am făcut-o eu. Patronul Fiorentinei nu știe de oferta mea.

Eu acum am aflat condițiile. Eu am făcut ofertă mai mare, dar pe el l-a convins impresarul. Dacă acest copil a făcut acest gest pentru tine, nu poți să faci așa ceva, să-l batjocorești. E batjocură! Eu am schimbat și în minutul 25, dar niciodată n-am băgat un jucător în repriza a doua și să îl scot tot pe el. E prea rușine, e prea degradant. Eu spun ce cred”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.