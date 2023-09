După șapte etape disputate în primul eșalon al României, campioana en-titre se situează în a doua jumătate a clasamentului, la trei puncte de locul șase, prima poziție care duce în play-off. Farul a înregistrat trei victorii și patru eșecuri până acum.

Ce spune Ciprian Marica despre ultimele rezultate ale Farului

Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța, a remarcat faptul că pauza internațională vine perfect pentru campioană, având în vedere programul încărcat din startul noului sezon și ultimele rezultate.

Farul Constanța a fost eliminată din play-off-ul Conference League, după ce era la un pas să se califice în grupele competiției. Iar în campionat, a fost umilită de FCU Craiova, scor 0-4.

„Nouă ne vine bine această pauză, acum când joacă echipele naționale. Nu sunt cele mai bune rezultate și cele așteptate. Este clar că suntem puțin dezamăgiți, pentru că ne așteptam la mai mult și ne doream mai mult. Acum nu avem încotro. Trebuie să strângem rândurile, să mergem mai departe și să fim mai inspirați. În selecția pe care o facem, în deciziile pe care le luăm.

Ne dădea o altă perspectivă calificarea în grupele europene, în primul rând. Ne-ar fi dat șansa să privim altfel lucrurile. Din păcate nu am reușit și trebuie să o luăm de la capăt. Nu mă așteptam să pierdem calificarea. Eram convins că vom merge mai departe. Cred eu că am avut o zi proastă și de aceea nu am reușit. Am fi fost echipa mai bună, dacă ne-ar fi prins aceste meciuri din cupele europene dacă ne-ar fi prins în forma cu care am terminat campionatul”, a spus Ciprian Marica, potrivit Fanatik.

The Sun anunță: "Hagi l-a convins pe legendarul Rivaldo să i se alăture la Farul"

Playsport a scris că Rivaldo a decis să se implice la Farul și a sosit în România pentru a pune la punct ultimele detalii cu Gică Hagi, iar un anunț oficial legat de intrarea legendarului brazilian în acționariatul clubului constănțean este așteptat în această săptămână.

The Sun a preluat informațiile apărute în România, iar celebrul tabloid britanic a titrat: "Emblema Barcelonei și a Braziliei, în negocieri șoc pentru a deveni acționar la o micuță echipă din Europa alături de legenda Hagi".

"Rivaldo ar putea deveni acționar la campioana României, Farul Constanța, alături de legenda Barcelonei, Gheorghe Hagi. Marele brazilian este dorit de Hagi la Farul în speranța că imaginea sa de la nivel global va atrage tinere talente.

Fostul mare jucător al României a fost supărat după ce a văzut că echipa sa a ratat grupele Conference League. Hagi este frustrat că multinaționalele din România nu investesc în cluburi, iar un exemplu este Dacia, care a preferat un parteneriat cu italienii de la Udinese.

După ce a încercat să atragă antreprenori la Farul în ultimii ani, Hagi l-a convins acum pe Rivaldo să i se alăture proiectul său de lungă durată de la Farul", a scris The Sun.