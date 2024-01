Ce se întâmplă cu transferul lui Dragoș Grigore: ”A fost foarte corect”

Experimentatul fundaș central a prins un singur minut în Superligă în acest sezon pentru gruparea giuleșteană, dar și un meci ca integralist în Cupa României. În această iarnă ar putea lăsa Rapidul pentru o echipă din zona retrogradării.

Fundașul putea prinde un transfer în Superligă pe final de carieră, la ultima clasată FC Botoșani, dar mutarea pare să fi picat.

Anunțul a fost făcut de noul antrenor al moldovenilor, Bogdan Andone (48 de ani), care a dezvăluit motivul pentru care discuțiile dintre cele două părți au fost blocate.

Dragoș Grigore nu mai ajunge la FC Botoșani!

"Dragoș Grigore a fost o soluție discutată personal cu el, băiatul a fost foarte corect, îi e greu să vină din București în Botoșani, are familie, are alte gânduri. Am discutat puțin, nu s-a pus problema.

E subiect închis, așa a fost discuția acum câteva zile și așa am stabilit, să nu ne încurcăm. Cine vrea și poate să vină, ok, dacă nu, căutăm alte soluții", a spus Andone, potrivit Digi Sport.

Dragoș Grigore a evoluat între 2009 și 2014 la Dinamo București, iar primul său transfer în străinătate a fost în Ligue 1, la Toulouse. A urmat Al-Sailiya, din Qatar, iar apoi Ludogoreț Razgrad, unde a câștigat trei titluri de campion.

În 2021, Rapid l-a transferat gratis de la campioana Bulgariei. Tot atunci a fost dorit și de Dinamo, dar fundașul a ales să semneze cu rivala din Giulești.