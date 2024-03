Ce s-a întâmplat în vestiarul constănțenilor după egalul cu CFR Cluj. Gică Hagi a spus tot! 

Farul Constanța a deschis scorul prin Ronaldo Deaconu (65), după o pasă venită de la Louis Munteanu. Clujenii au egalat pe final, prin fundaşul Arlind Ajeti (82), după o minge respinsă de Constantin Grameni, la un corner.

La finalul partidei, Gheorghe Hagi a declarat că echipa sa ar fi meritat victoria, iar acum cel mai important lucru este ca jucătorii să se recupereze și să-și joace șansa pentru play-off, în ultima etapă din sezonul regulat, cu FC Botoșani.

"Meritam victoria! (n.r. - golul marcat de CFR Cluj) O fază în care nu am recuperat pe mingea a doua. Am făcut un meci bun, am făcut presiune, am încercat să-i punem în criză de spațiu. Din păcate, erau puțini dezamăgiți! Le-am ridicat moralul, avem timp să ne recuperăm pentru ultimul meci, să-l câștigăm.

Adversarul a fost foarte bun, calificat în play-off, nu aveau presiune, am ratat foarte mult. Moralul sus, ne odihnim. Venim două trei meciuri în deplasare, trebuie să reflectăm, apoi să pregătim partida.

Echipa are continuitate, știm să jucăm fotbal, am avut momentele noastre. S-au schimbat 11 jucători, nu că vrea Farul. Trebuie, ca să plătesc salariații, să plătesc oamenii", a spus tehnicianul, la finalul partidei.

