Ce notă au primit jucătorii de la UTA Arad din partea lui Mircea Rednic după victoria cu FCU Craiova: "Mă doare capul"

Gazdele au deschis scorul prin Aurelian Chiţu (29), dar UTA Arad a egalat destul de repede prin Andrej Fabry (37 - penalty), după un fault comis de portarul Ionuţ Gurău asupra lui Marcelo Freitas.

Arădenii au preluat conducerea graţie golului reuşit de Reagy Ofosu (41), cu un şut din voleu la centrarea lui Claudiu Micovschi. Ofosu, fost jucător la FC Botoşani şi Universitatea Craiova, a marcat primul gol pentru UTA.

Benjamin van Durmen (60) a restabilit egalitatea, însă Claudiu Micovschi a adus victoria oaspeţilor (64). UTA Arad venea după şapte etape fără victorie, două eşecuri şi cinci egaluri. FCU Craiova nu a mai câştigat de cinci etape (două egaluri, trei eşecuri).

Reacția lui Mircea Rednic după victoria cu FCU Craiova

Tehnicianul oaspeților și-a lăudat jucătorii pentru victoria obținută, explicând ce l-a nemulțumit la evoluția jucătorilor, dar și aspectele pe care le mai are de îmbunătățit.

"A fost greu, noi l-am făcut greu. Mă doare capul, sper să nu mi se facă rău. Glumesc. A fost o victorie așteptată de staff, de jucători. Au început să se integreze. Nu stăm rău. Avem ocazii. Le-am spus că e importantă echipa în momentul de față.

Sunt exigent pentru că am pățit-o în ultimele meciuri. Am pierdut puncte. Victoria asta sigur o să ne dea încredere. Încep meciurile de Cupă acum. Ne interesează. Echipa a fost de nota 7 azi, nu de 10.

Ne-am precipitat. Au mai făcut un dribilng. Au fost și egoiști pentru că au avut ocazii clare. Kevin a avut două ocazii și putea să dea pase. Noi am pierdut puncte pe mâna noastră. (n.r. discută cu un jucător) Ce, ți-ai uitat banii? E prima victorie în deplasare.

Toate meciurile sunt speciale. Ne luptăm pentru un loc mai bun în clasament. Sunt exerciții care se fac la antrenamente. Ei încep să se înțeleagă. Mai am mult de muncă. Nu am de ce să mă plâng. Lotul e bun, am concurență. E greu pentru că jucăm din trei în trei zile. Cei care au rămas acasă trebuie să fie pregătiți în Cupă", a spus Mircea Rednic după joc.