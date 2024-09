Marcel Popescu, fostul președinte al Universității Craiova, a oferit o analiză sinceră asupra problemelor actuale ale echipei. Fostul oficial din Bănie și-a exprimat dezamăgirea sa față de lipsa de implicare a suporterilor și oscilațiile de performanță ale formației.

"Ce îi lipsește Universității Craiova?" Marcel Popescu, fostul președinte din Bănie a dat răspunsul

În cuvintele sale, la Craiova "a rămas doar numele" și îi lipsește spiritul autentic pe care suporterii îl aduceau în trecut.

Popescu a explicat că echipa are nevoie de o continuitate și o filozofie de joc coerentă, de la juniori până la echipa mare, comparând situația cu marile cluburi europene, cum ar fi Barcelona.

"Craiova nu poate exista cu tribunele goale sau cu doar 20% din capacitate. Înainte erau 40.000 de locuri și 10.000 de oameni stăteau afară.

Acum e un stadion superb, cu 18-19 mii de suporteri la un meci. Devii foarte interesat. Nu, Craiova, în marea performanță, este o echipă care are 75% din capacitate sold out, dar pentru asta nu trebuie să aibă oscilațiile și sincopele pe care le are.

În momentul de față, din Craiova a rămas doar numele. Îi lipsește spiritul, îi lipsește legitimitatea pe care ți-o dau suporterii. Ei te pot dezmoșteni.

Aud nebunia asta și mă întreb cum e posibil: ‘Am adus un antrenor, schimbă sistemul.’

Eu nu cred că e o soluție. Pentru că, dacă aduci la Filarmonica din Craiova un dirijor care schimbă repertoriul, trebuie să schimbi și instrumentele.

Continuitatea și perseverența într-o anumită exprimare, de la nivelul juniorilor până la echipa mare, este demonstrată și viabilă la marile puteri. Așa cum Barcelona a început cu Cruyff și continuă cu același stil de joc.

Dacă vine un antrenor acum și spune că de mâine jucăm 4-2-3-1, îi spui ‘La revedere! Joci ce vrem noi, nu ce vrei tu.’", a declarat Marcel Popescu, pentru Sport.ro.

Marcel Popescu, dezamăgit de parcursul oltenilor în cupele europene

Popescu a comentat și parcursul slab al echipei în competițiile europene și a explicat că o mare echipă trebuie să fie recunoscută atât la nivel național, cât și internațional, prin prezența constantă în fazele grupelor din cupele europene. El a amintit de istoria glorioasă a Craiovei, când clubul învingea echipe de talie mondială.

"Asta e problema care a dus la o singură echipă în grupe. Nu poți fi o mare echipă decât dacă ești recunoscută național și internațional, adică să fii în grupe. De 10 ani aud: ‘Jucăm în cupele europene.’ Nu, nu jucăm. Cupele europene încep în septembrie, atunci încep facultățile. La facultate dai examen în iulie, și dai, și dai, și nu intri.

Este o diferență. Cupele europene sunt grupele, fie în formatul nou, fie în cel vechi, nu contează. Să joci cu sold-out, cu pachete vândute integral, pentru că altfel se așterne uitarea. Iar uitarea la marea echipă a Craiovei nu a fost posibilă, pentru că învingeai campioni mondiali... Istoria Craiovei, performanțele ei, s-au suprapus și peste performanțele fotbalului românesc. Să bați campioana mondială, Italia, cu 5-6 jucători titulari de la Universitatea Craiova, este o mare performanță", a continuat fostul oficial.

Craiova, pe locul patru în Superligă

Cu etapa #10 care vine cu pași repezi, Universitatea Craiova se situează pe locul patru în Superliga României, la egalitate de puncte cu locul trei ocupat de Dinamo București. Mai mult, oltenii sunt la doar un punct de locul doi, ocupat de Oțelul Galați, și la două victorii distanță de liderul U Cluj.