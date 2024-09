Sport.ro a stat de vorbă cu fostul președinte al Universității Craiova, Marcel Popescu

Moartea sa a adus un val de tristețe în întreaga comunitate sportivă. Marcel Popescu, cel care l-a adus pe Mulțescu la Universitatea Craiova în 2016, a vorbit cu emoție despre relația lor profesională și personală.

Marcel Popescu: „Fotbalul românesc este mai sărac fără Gigi Mulțescu”

Contactat de Sport.ro, Marcel Popescu, fost președinte al Universității Craiova, și-a exprimat regretul profund față de trecerea în neființă a lui Gigi Mulțescu, un antrenor și om de mare valoare.

Popescu a lăudat nu doar calitățile profesionale ale acestuia, ci și pe cele umane, care l-au făcut să fie respectat și iubit de toți cei care l-au cunoscut.

Cu o voce apăsată, el a rememorat momentele în care l-a convins pe patronul clubului, Mihai Rotaru, să-l accepte pe Mulțescu, în ciuda legăturii sale cu Dinamo, rivală a Craiovei.

„Știam că are o boală incurabilă, din ce în ce mai greu, vorbisem cu Gigi acum un an și deja boala rodea tot mai tare. Când am venit în 2016, Mihai Rotaru m-a chemat și m-a întrebat dacă vreau să vin să îl ajut la Universitatea Craiova.

I-am spus că, normal, e clubul meu, e orașul meu. Mi-a spus că are o listă cu șase antrenori, iar eu i-am zis: ‘Rupe-o! Rupe lista și pune-l pe Mulțescu.’ / ‘Păi, e dinamovist!’ Și care e problema că e dinamovist? Vrei un antrenor? Gigi este, în momentul de față, antrenorul care nu are nicio problemă să-și pună cizmele de cauciuc, mănușile și să se bage să repare mașina. I-am zis că îl cunosc foarte bine, îi știu caracterul, cunosc omul, suntem într-o relație veche și am încredere deplină. A zis: ‘Okay.’

Gigi a venit și sunt convins că reacția suporterilor a fost una de respect și iubire față de el", a povestit Marcel Popescu, pentru Sport.ro.

Cum a ajuns Mulțescu la Craiova: „I-a fost frică să vină!”

Unul dintre cele mai emoționante momente ale interviului a fost povestea despre cum Gigi Mulțescu a acceptat, cu rețineri inițiale, să preia Universitatea Craiova în 2016.

Marcel Popescu a dezvăluit că Mulțescu era îngrijorat de primirea pe care ar fi avut-o din partea fanilor, dat fiind trecutul său alături de câinii roșii.

"I-a fost frică să vină! Zicea: ‘Cum o să mă primească suporterii, că sunt dinamovist?’ I-am zis: ‘Stai liniștit, Gigi!’. L-au primit și pe Emeric Ienei cu mulți ani în urmă foarte bine, cu brațele deschise.

Așa a fost. Jucam la Severin și să vină 15 mii de oameni la Severin să vadă Universitatea Craiova era o dovadă că se juca fotbalul pe care și-l doreau suporterii. Așa a ajuns Gigi la Craiova. Dumnezeu să îl odihnească", a continuat fostul președinte de pe "Ion Oblemenco".

Pentru Marcel Popescu, Gigi Mulțescu nu a fost doar un simplu antrenor, ci și un prieten apropiat, iar pierderea acestuia este resimțită cu atât mai profund.

"Pe lângă faptul că am pierdut un prieten, consider că fotbalul românesc este mai sărac. De ce? Sunt mulți antrenori, dar calitatea morală, profesională și modestia lui Gigi Mulțescu sunt greu de găsit. Și constat că, din ce în ce mai des, apar jigniri nepermise între antrenori și calificative inacceptabile în fotbalul de nivel înalt. Atitudini care nu existau nici la Gigi, nici la Emeric Ienei, nici la Mircea Lucescu.

Gigi Mulțescu rămâne în istoria Craiovei. A venit într-un moment teribil de greu și a adoptat un stil de joc pe care suporterii Craiovei îl așteptau de mult timp. Mai mult decât atât, la fel ca Mircea Lucescu, Emeric Ienei și alți mari antrenori, Gigi face parte dintr-o categorie specială", a concis Popescu.

Cine a fost Gigi Mulțescu

Mulţescu, care a evoluat ca mijlocaş, şi-a început cariera la Steaua, după care a jucat la Jiul Petroşani, Dinamo Bucureşti, iar în finalul carierei a trecut pe la Autobuzul Bucureşti, UTA Arad, Rapid Bucureşti şi Poiana Câmpina, la care a fost antrenor-jucător.

A pregătit în cariera sa echipe ca Dinamo, Dacia Unirea Brăila, Samsunspor, Kayseri Erciyesspor, Adanaspor, Ankaragucu, Sportul Studenţesc, Astra Ploieşti, Gaziantepspor, Politehnica Timişoara, Petrolul Ploieşti, Jiul Petroşani, FC Braşov, FC Vaslui, Kahramanmaraşspor, Universitatea Cluj, Progresul Bucureşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, Al Taawon, Delta Tulcea, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaş, Al Ettifaq, FC Voluntari, Universitatea Craiova.

A câştigat trei titluri de campion al României cu Dinamo şi trei Cupe ale României, una cu Jiul Petroşani şi două cu Dinamo, toate ca jucător.

Gigi Mulţescu a îmbrăcat de 15 ori tricoul echipei naţionale a României, în perioada 1974-1983.