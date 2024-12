”Câinii” s-au deplasat sâmbătă seară pe Stadionul Municipal din Buzău pentru confruntarea din etapa #19 a sezonului regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Dinamo a consemnat toate cele trei puncte și a urcat în vârful clasamentului cu 32 de puncte.



Ce fotbalist l-a făcut pe Zeljko Kopic să exclame: ”Fantastic!”



Unicul gol al meciului a fost înscris în minutul 52 de către Astrit Selmani. Evoluția fotbalistului l-a făcut pe Zeljko Kopic, antrenorul câinilor, să exclame după meci, la flash-interviu, că ”a fost fantastic”.



”La posesie am pierdut mingi ușoare. Cumva, am reușit să nu primim gol până la pauză. La pauză am discutat între noi. Am vorbit despre faptul că trebuie să fim puternici mental, să luptăm pentru Dinamo. Jucătorii au făcut o treabă excelentă.



(n.r. Supărat pe Sivis?) Sigur, a fost o situație dificilă. Nu e o situație ușoară nici pentru el. E al doilea roșu pe care-l ia. E un jucător bun, mi s-a părut puțin doborât în ultima vreme. Vom găsi o soluție să avem grijă de această situație.



Mă gândeam cum să reorganizez echipa, să luptăm până la capăt (n.r. înainte să se anuleze roșul luat de Costin).



Cred că puterea mentală e cel mai important aspect pe care trebuie să-l scot în evidență. Selmani a fost fantastic. Cu toții am luptat, am muncit pentru această victorie și au ajutat și sugestiile venite de pe margine”, a spus Zeljko Kopic după meci.



