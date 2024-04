Campionatul European din 2024 e găzduit de Germania și transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO la vară. Naționala României face parte din Grupa E alături de Belgia, Slovacia și Ucraina.

Ce fotbalist de la FCSB ”nu are voie să lipsească” de la EURO 2024: ”Selecționerul știe asta”

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB în primăvara aceasta după o lungă perioadă de absență din cauza unei accidentări. Stoperul este preferat în clipa de față în primul ”11” de principalul roș-albaștrilor, Elias Charalambous.

Mihai Pintilii, secund la FCSB, a vorbit pentru PRO TV și Sport.ro și a ținut să evidențieze că îl vede pe Vlad Chiricheș convocat la EURO 2024, datorită experienței pe care a acumulat-o stoperul de-a lungul anilor

”(n.r. Îl vezi pe Chiricheș prezent la EURO 2024?) ”Absolut! Dar toată lumea o să spună 'nu, că e finul lui', dar nu! Clar, la experiența și la valoarea pe care o are... Nu are voie să lipsească! Și Edi știe asta și cred că are toate motivele să fie convocat, doar să fie sănătos”, a spus Mihai Pintilii.

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB și, implicit, în campionatul României, după 10 ani în care a evoluat la diverse cluburi din străinătate. Fotbalistul e cotat la 650.000 de euro de site-urile de specialitate.

Fundașul central a bifat în stagiunea în curs trei apariții în play-off și patru în sezonul regular al Superligii României, dar și trei partide în tururile preliminare UEFA Conference League.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul etapei a patra

FCSB a învins-o în runda #4 pe CFR Cluj, în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” cu 1-0 și și-a asigurat 13 puncte avans față de ocupanta locului secund.

Ardelenii sunt pe doi cu 31 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care completează podiumul. Oltenii au pierdut cu Farul în această etapă, scor 1-2, pe ”Ion Oblemenco”.

Iar campioana en-titre a devansat-o, astfel, pe Rapid în clasament. Echipa de la malul mării se situează pe locul patru cu 29 de puncte, iar giuleștenii au coborât pe cinci.

Cu o înfrângere, două remize și o victorie, formația dirijată de Bernd Storck, Sepsi OSK, rămâne ultima clasată cu 27 de puncte obținute până acum în play-off-ul Superligii României.