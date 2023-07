Fotbalul românesc, pe butuci. Un impresar important prezintă mai multe exemple 

Victor Becali a evidențiat mai multe episoade recente care demonstrează că fotbalul românesc se află într-o perioadă delicată. Vărul lui Gigi Becali a avut un discurs pertinent în privința rezultatelor avute de naționalele României, dar și de eșecul Farului, campioana României, la Tiraspol, în Liga Campionilor.

Becali a propus exemple clare. Deși naționala României se află pe locul secund în Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024, jocul etalat de formația lui Edward Iordănescu în partidele cu Kosovo (0-0) și Elveția (2-2) a lăsat de dorit.

Naționala de tineret pregătită de Emil Săndoi a terminat pe ultimul loc Europeanul U21 găzduit luna trecută de România și Georgia.

“Ăștia suntem, atâta putem. Ce să mai vorbim. Ce să facem? Nu ne împăcăm cu ideea, trebuie să găsim soluții. Cine să le găsească? Trebuie să le găsească cine trebuie să le găsească. Le găsiți voi la radio și eu din Pipera? Putem doar să comentăm și noi. Antrenorii, jucătorii și organele competente trebuie să găsească. Competente, necompetente, acum nu știu cum sunt.

Tiraspol are vreun jucător de 3 milioane pe cât a vândut Farul? Nu are! Farul a vândut pe 3 milioane, ei nu au. Ei au bătut Realul tot cu jucători care nu au fost vânduți pe 3 milioane de euro. Sheriff Tiraspol nu mai e nici pe departe ăla de atunci. Eu spun că atât putem noi. Jucătorii noștri spun că am făcut prin campionat, am făcut prin nu știu ce, dar când ne-am întâlnit cu Kosovo n-am mai putut să facem nimic.

Cu Elveția la fel, când ne întâlnim prin cupele europene, la fel. Poate noi toți nu vedem lucrurile bine, că dacă am fi văzut bine, am fi câștigat. Campionatul European de tineret, unde am jucat acasă, unde ne-am lăudat că suntem în primele 16. Suntem în primele 16 pentru că suntem a 16-a și ne-am calificat direct, altfel nu știu dacă eram. Nu e o întâmplare, ați văzut ce European am făcut, foarte, foarte slab“, a spus Victor Becali, potrivit Sport Total FM.

Farul, eliminată de Sheriff Tiraspol

Farul Constanţa a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal de Sheriff Tiraspol, care s-a impus cu scorul de 3-0 (1-0, 1-0), după prelungiri, marţi seara, la Tiraspol, în manşa secundă a primului tur preliminar.

Campioana României a pierdut fără drept de apel duelul cu Sheriff, care a dominat partida, făcând diferenţa în prelungiri. Amine Talal (45+1), Jerome Ngom Mbekeli (99) şi Peter Ademo (105+1) au marcat golurile campioanei Republicii Moldova, după ce Farul s-a impus în primul joc, de la Ovidiu, cu 1-0.

VIDEO Gică Hagi, după Sheriff Tiraspol - Farul 3-0