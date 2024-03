"Ce ai avut cu Drăgușin?" Răspunsul lui Răducioiu, la trei luni după ce spunea că e "foarte limitat" și îl acuza de "ciobănie" 

În decembrie, după ce Radu Drăgușin a fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului 2023 într-o anchetă a Gazetei Sporturilor, Florin Răducioiu a avut o reacție dură, spunând că nu înțelege cum "un jucător foarte limitat din punct de vedere tehnic", care "nu transmite emoție" primește această distincție.

Florin Răducioiu: "Reacția mea la adresa lui Drăgușin poate a fost un pic dură, dar nimeni nu trebuia să îl premieze"

Răducioiu întreaba atunci retoric dacă "se premiează ciobănia" și spunea că jucătorul care trebuia să primească acest premiu era Denis Alibec.

La trei luni de la acel moment, Florin Răducioiu a fost întrebat într-o emisiune la Orange Sport "ce a avut cu Radu Drăgușin". Fostul mare internațional regretă acum folosirea cuvântului "ciobănie", însă își păstrează opinia potrivit căreia fundașul cumpărat de Tottenham nu era îndrepățit să primească un astfel de premiu.

"Nu a fost o chestie personală. A fost doar o reacție a mea, poate un pic dură, recunosc, prin acel cuvânt 'ciobănie'. Cred că acolo am greșit, îmi cer scuze și, de fapt, am făcut-o acum câteva luni.

Înțeleg că a luat amploare acest transfer al lui Tottenham, dar nimic nu îl îndreptățea și nimeni nu trebuia să-l premieze ca cel mai bun jucător al României. Consider că cel mai bun jucător al României trebuie să fie un jucător de spectacol, un jucător care să îmi transmită emoție, ceea ce Drăgușin nu a făcut. Asta a fost, nimic personal", a spus Florin Răducioiu.

Florin Răducioiu, în decembrie: "Drăgușin, un jucător foarte limitat tehnic. Sunt revoltat de această decizie! Se premiază ciobănia?"

Atacantul cu 21 de goluri la naționala României spunea că Drăgușin "este foarte rudimentar din punct de vedere tehnic", iar "ciobănia" nu se poate premia. Răducioiu considera că ar fi meritat să câștige acest premiu Denis Alibec, atacantul campion cu Farul Constanța, care din vară evoluează în Qatar, la Muaither.

"De unde și până unde l-ați premiat pe Radu Drăgușin jucătorul anului? Cu tot respectul pentru el, este un jucător foarte limitat din punct de vedere tehnic. Se premiază ciobănia?

Nu am absolut nimic cu el, este foarte tânăr, la început de carieră, dar dă două pase, în dreapta și în stânga, și două lovituri de umăr! Mi se pare că am pierdut esența fotbalului în România, premiem un fotbalist cu un stil de joc foarte rudimentar din punct de vedere tehnic.

Alibec a dat foarte multe goluri, a contribuit la multe lucruri în fotbalul românesc, a făcut spectacol și a dat goluri... sunt revoltat de această decizie! Fotbalul înseamnă spectacol, goluri, driblinguri. Drăgușin nu a oferit absolut nimic. Este prea devreme pentru o asemenea decizie.

Este o decizie eronată, pripită, rușine celor care l-au desemnat! În schimb, trebuia premiat Alibec, care a fost extraordinar de spectaculos și foarte, foarte eficient. Fotbalul înseamnă spectacol, driblinguri, goluri, emoții.

Am fost un jucător care am dat goluri, am oferit emoții suporterilor români. Nimeni nu a oferit emoții suporterilor români mai mult decât Alibec, deci este anul lui! Alibec mi-a transmis emoție pe teren, ceea ce Drăgușin nu a reușit", a spus Florin Răducioiu, la finalul anului trecut, pentru GSP.