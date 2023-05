Farul Constanța mai are un meci de disputat în play-off. Formația dirijată de Gică Hagi va face deplasarea la Cluj pentru meciul împotriva CFR-ului, programat duminică, 28 mai, de la ora 21:00.

Ce a spus Gică Hagi, la aproape o săptămână după ce Farul Constanța a câștigat campionatul

Gică Hagi a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu ardelenii și a remarcat faptul că toți și-au depășit obiectivele stabilite pentru acest sezon.

De asemenea, „Regele” a mai specificat faptul că trebuie să construiască o echipă care să se poată bată atât pe plan intern, cât să facă față și în tururile preliminare în cupele europene.

„Am avut un an fantastic, un an în care ne-am depășit cu toții toate obiectivele pe care le-am avut și pe care ni le-am propus. Un an incredibil pentru Constanța și pentru Dobrogea.

Suntem toți împliniți, fericiți de tot ce am făcut și bineînțeles că foarte motivați de-acum încolo să facem o echipă mai bună și mai competitivă pentru că e clar că în momentul de față ne-am responsabilizat și mai mult.

Am văzut că se poate, avem încredere și sperăm să muncim mai mult și la fel de bine ca să construim și să jucăm fotbalul nostru.

Să construim o echipă bună atât pe plan intern, cât și să facă față în calificările, în meciurile pe care o să le avem. Gândurile mele sunt aici, le-am transmis echipei și cu ele o să mergem înainte”, a spus Gică Hagi.

Cum arată clasamentul din play-off, înainte de finalul campionatului

1. Farul Constanța: 50 de puncte - 5 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere

2. FCSB: 46 de puncte - 5 victorii, 2 egaluri, 2 înfrângeri

3. CFR Cluj: 42 de puncte - 2 victorii, 4 egaluri, 3 înfrângeri

4. Universitatea Craiova: 40 de puncte - 3 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri

5. Rapid București: 35 de puncte - 2 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri

6. Sepsi OSK: 26 de puncte - 1 victorie, 2 egaluri, 6 înfrângeri