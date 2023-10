Cele două echipe s-au întâlnit în a 13-a etapă din sezonul regulat al Superligii României, pe Arena Națională, în fața a peste 10 mii de spectatori prezenți pe stadion. La capătul celor 90 de minute, FCSB și FC Voluntari au împărțit punctele.

Ce a spus Elias Charalambous despre accidentarea lui Florinel Coman, după FCSB - FC Voluntari

Elias Charalambous a vorbit după meci și a subliniat faptul că FCSB ar fi trebuit să câștige partida cu FC Voluntari. De asemenea, tehnicianul a precizat că e prea devreme să vorbească despre accidentarea lui Florinel Coman.

„Sigur, pentru noi nu e un rezultat bun. Trebuia să câștigăm meciul astăzi. Dar asta e. Nu am făcut lucrurile cum ar fi trebuit să le facem. Nu am evoluat în cel mai bun mod al nostru. Avem lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Am făcut multe greșeli. Le-am dat multe baloane gratis. Trebuie să vedem motivele pentru care am făcut acese greșeli să le evităm în următoarele partide.

Ce trebuie să facem e să le corectăm. Nu e sfârșitul lumii. Am avut o zi proastă. Chiar și cu o zi proastă, în ulimele minute puteam lua cele trei puncte. Din păcate nu am înscris. Trebuie să continuăm munca. E un rezultat slab. E cale lungă până se încheie campionatul. Am avut ocazii. Repet, nu am jucat atât de bine, dar chiar și așa, am avut ocazii. Câteodată mingea nu intră. Trebuie să ne îmbunătățim jocul.

E prea devreme să vorbim despre accidentarea lui Florinel Coman. Vedem mâine. În prima repriză nu am jucat prea bine și a trebuit să facem câteva schimbări. Am decis să iasă Rotariu și Lixandru.

Nu am fost în cea mai bună formă. Nu trebuie să scoatem un vinovat. Toate meciurile sunt grele. O să avem probleme dacă nu vom fi în cea mai bună formă a noastră. Avem nevoie de trei puncte și trebuie să fim mai buni cu Petrolul Ploiești. Trebuie să ne odihnim acum și cu siguranță avem ce să îmbunătățim. Nu avem cum să fim tot timpul la nivelul cel mai ridicat.

E un meci prost. Cu toate acestea, puteam câștiga. Mi s-a spus că a fost henț. Nu am văzut. Oamenii mi-au spus. Ei sunt specialiști și știu mai bine decât mine”, a spus Elias Charalambous după meci.

FCSB - FC Voluntari 0-0

FCSB a ratat ocazia de a păstra distanța față de locul doi. Meciul s-a încheiat la egalitate, după ce Alex Băluță a nimerit bara în prelungirile partidei. Gazdele au solicitat și un henț în finalul partidei, după ce Cristian Paz a lovit mingea cu mâna în interiorul propriului careu.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 30 de puncte și va fi lider și după această etapă, indiferent de rezultatul dintre CFR Cluj și Oțelul Galați.

Dacă CFR va reuși să câștige în Gruia în fața echipei lui Dorinel Munteanu, atunci ardelenii se vor apropia la un singur punct de echipa lui Gigi Becali după 13 runde. În următoarea etapă, FCSB va juca la Ploiești cu Petrolul, iar FC Voluntari va primi vizita celor de la Sepsi OSK.