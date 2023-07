Ce a declarat Daniel Isăilă despre posibilitatea de a antrena în Giulești

Tehnicianul român ar urma să plece zilele următoare în Rusia, împreună cu staff-ul său, acolo aflându-se în cantonament formația azeră.

În aceste condiții, oficialii Rapidului, care au declarat că îi dau drumul lui Adrian Mutu dacă este plătită clauza de reziliere, caută variante de înlocuitor, printre numele vehiculate aflându-se și cel al lui Daniel Isăilă.

Ce a declarat Daniel Isăilă despre o posibilă venire în Giulești



Tehnicianul de 51 de ani este liber de contract, după ce a antrenat în ultimii cinci ani naționala U21 și două formații din Golf.

"Au fost ceva probleme în ultimii doi ani la club (n.r. - Baniyas). Am cerut niște garanții, nu am ajuns la un numitor comun, și am preferat, de comun acord, că e mai bine să ne despărțim. Am mai avut, și încă mai am contacte acolo. Nu s-au concretizat până în momentul de față.

Sunt foarte bine după cinci ani consecutivi în Golf, două echipe, doi ani în Arabia Sudită, trei în Emirate. Aveam poate nevoie și de aceasta pauză mai lungă, acasă. În cinci ani, cred că am adunate patru luni în total acasă.

Atunci când ți-ai ales această meserie, ca antrenor, niciodată să nu spui niciodată. Nu se știe ce-ți oferă viața, ce oferte vin, ce proiecte. De aceea, trebuie să fii deschis în orice moment, la orice", a declaratDaniel Isăilă, potrivit iAM SPORT.