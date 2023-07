Recent, jurnaliștii din Azerbaijan au realizat un portret lui Mutu, având numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului. Neftci Baku e în căutarea unui nou manager, iar actualul tehnician de la Rapid ar fi pe lista clubului azer.

Victor Angelescu face lobby pentru plecarea lui Mutu de la Rapid: „Achită clauza și se înțeleg ei”

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre posibila despărțire de Adi Mutu și a remarcat că în cazul în care azerii plătesc 200.000 de euro, clauza stipulată în contractul antrenorului, atunci pot începe negocierile cu el.

„Adrian Mutu are contract și o clauză de reziliere. Dacă vreun club îl vrea, achită clauza și se înțelege cu el, poate să plece. Când am vorbit cu Adi, nici eu, nici domnul Șucu nu am avut discuții pe acest subiect.

Poate o fi avut Nico. Trebuie să fim informați, să ne contacteze clubul. E o clauză în oglindă, de aproape 200.000 de euro. Dacă se achită clauza, trebuie să găsim o soluție. Suntem pregătiți tot timpul.

E normal să ai mereu o soluție de avarie. Nu am vorbit cu nimeni deocamdată. În cazul în care se va activa clauza, vom căuta sigur. Data trecută, cu oferta de la naționala Nigeriei, nu a fost adevărat. Acum, e pe lista respectivă, sunt șanse mai mari să plece”, a spus Victor Angelescu, potrivit DigiSport.

Rapid, în perioada de mercato

Veniri - Cătălin Cîrjan (20 de ani / mijlocaș central / România / Arsenal U21 / împrumutat), Iulian Cristea (28 de ani / fundaș central / România / FCSB / liber de contract), Borja Valle (30 de ani / extremă stânga / Spania / FC Cartagena / liber de contract), Christopher Braun (31 ani / fundaș dreapta / Germania, Ghana / CFR Cluj / 300.000 de euro), Răzvan Oaidă (25 de ani / mijlocaș central / România / FCSB / liber de contract), Omar El Sawy (19 ani / mijlocaș ofensiv / România, Egipt / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc / 400.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Albert Stahl (24 de ani / extremă dreapta / România / UTA Arad), Alexandru Despa (21 de ani / atacant / România / Progresul Spartac), Ștefan Lefter (18 ani / portar / România / Corvinul Hunedoara), Enrichi Finica (20 de ani / fundaș stânga / România / Poli Iași), Antonio Bradu (21 de ani / închizător / România / Corvinul Hunedoara), Alexandru Gheorghe (20 de ani / mijlocaș central / România / Metaloglobus)

Plecări - Antonio Sefer (23 de ani / extremă dreapta / România / Hapoel Beer Sheva / 400.000 de euro), Damien Dussaut (28 de ani / fundaș dreapta / Martinica, Franța / FCV Farul / contract încheiat), Younes Bnou Marzouk (27 de ani / atacant / Maroc / contract încheiat), Ljuban Crepulja (29 de ani / închizător / Croația / FC Voluntari / contract încheiat), Kevin Luckassen (29 de ani / atacant / Olanda / contract încheiat), Hervin Ongenda (27 de ani / mijlocaș ofensiv / Franța, Belgia / contract reziliat), Enrichi Finica (20 de ani / fundaș stânga / România / CSM Alexandria / împrumutat)