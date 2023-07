Adrian Mutu pleacă de la Rapid! Ce a făcut antrenorul român 

Deși beneficia de încrederea conducerii și pentru sezonul următor, Adrian Mutu a decis să plece la Neftchi Baku, echipă care s-a interesat de el după despărțirea de Laurențiu Reghecampf. În acest sens, antrenorul român ar fi făcut deja o mutare importantă, semnând draftul de contract cu gruparea azeră, din ce informează digisport.ro.

Adrian Mutu pleacă de la Rapid și semnează cu Neftchi Baku

Tehnicianul urmează să părăsească gruparea giuleșteană, alături de care a fost în cantonament în Slovacia, urmează să preia noua echipă în următoarele zile. Adrian Mutu nu pleacă singur de la Rapid, ci însoțit de staff-ul său, iar sursa citată menționează că toți au depus pașapoartele la Ambasada Rusiei pentru a obține vizele de călătorie.

Mutu ar urma să plece spre Rusia, acolo unde Neftchi se află în cantomanet, pentru a prelua echipa și a semna noul contract.

Azerii, fascinați de antrenorul Rapidului

Jurnaliștii de la publicația SportInfo au realizat un portret "Briliantului", având numai cuvinte de laudă la adresa acestuia, însă au subliniat și faptul că șansele să ajungă la Nefci sunt destul de mici.

„Da, Adrian Mutu este unul dintre candidații de pe listă. În prezent, situația lui la clubul său reprezintă una dintre probleme. Nu putem spune nimic din acest punct de vedere. Rata de numire este foarte mică.

După părerea mea, Mutu ar fi o alegere foarte bună. Cu alte cuvinte, Mutu, care și-a lăsat amprenta ca jucător în fotbalul mondial și a jucat la cluburi importante, a obținut succesul ca antrenor începând de jos.

La echipele la care a mers, a dat exemple importante în comunicarea cu jucătorii. Fotbaliștii care au lucrat cu el nu au fost niciodată nemulțumiți.

Are avantaje foarte importante în ceea ce privește planul de joc, pregătirea psihologică, analiza adversarului. Faptul că ai mereu mingea și conceptul de fotbal rapid sunt foarte importante

După naționala României U21, următoarea oprire a fost Rapid. Adică ne confruntăm cu un profil de pregătire foarte dezvoltat pe măsură ce timpul trece. Dacă va veni la Neftci, va fi o alegere perfectă”, a menționat sursa citată.

Victor Angelescu face lobby pentru plecarea lui Mutu de la Rapid: „Achită clauza și se înțeleg ei”

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre posibila despărțire de Adi Mutu și a remarcat că în cazul în care azerii plătesc 200.000 de euro, clauza stipulată în contractul antrenorului, atunci pot începe negocierile cu el.

„Adrian Mutu are contract și o clauză de reziliere. Dacă vreun club îl vrea, achită clauza și se înțelege cu el, poate să plece. Când am vorbit cu Adi, nici eu, nici domnul Șucu nu am avut discuții pe acest subiect.

Poate o fi avut Nico. Trebuie să fim informați, să ne contacteze clubul. E o clauză în oglindă, de aproape 200.000 de euro. Dacă se achită clauza, trebuie să găsim o soluție. Suntem pregătiți tot timpul.

E normal să ai mereu o soluție de avarie. Nu am vorbit cu nimeni deocamdată. În cazul în care se va activa clauza, vom căuta sigur. Data trecută, cu oferta de la naționala Nigeriei, nu a fost adevărat. Acum, e pe lista respectivă, sunt șanse mai mari să plece”, a spus Victor Angelescu, potrivit DigiSport.