România, în componenţa David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, a participat în finala probei masculine de ştafetă 4x50 m liber, doar că a oferit o evoluție modestă.

Ce a avut de zis David Popovici după ce România a terminat pe locul șapte la ștafetă la CE de la Otopeni

David Popovici a subliniat după ce s-a încheiat finala faptul că se simte foarte bine și că echipa a reușit să-și îmbunătățească timpul la ștafetă.

"Eu unul mă simt foarte bine, cred că fiecare dintre noi am mers mai bine. Am îmbunătăţit timpul ca o echipă, ca o ştafetă. Am intrat şi am şi ieşit cu zâmbetul pe buze.

Este o concurenţă foarte puternică, dar de asta suntem aici să câştigăm experienţă şi să ne întrecem cu cei mai buni din lume. Întotdeauna eu consider că prima cursă e cea mai grea.

Acum am scăpat de emoţiile de început şi de abia aştept să avem şi probele individuale. O să fie lume multă, deja este sold-out", a spus David Popovici, potrivit as.ro.

Clasamentul în finala probei masculine de ştafetă 4x50 m liber de la European