Cătălin Golofca și-a găsit echipă, după ce s-a despărțit de Sepsi: ”Am ales să joc aici”

Golofca va juca din nou pentru gruparea patronată de Valeriu Iftime, FC Botoșani, echipa care l-a ”lansat” în fotbalul din Superligă. Mijlocașul a explicat de ce a ales să joace din nou pentru formația din zona Moldovei.

Cătălin Golofca va juca din nou la FC Botoșani!

„Înțelegerea mea cu Sepsi expira în vara lui 2023. M-am simțit foarte bine la Sfântu Gheorghe, clubul este condus de oameni de calitate, însă începusem să joc din ce în ce mai puțin de la venirea antrenorului Cristiano Bergodi.

Așa că am decis să plec, pentru că am ajuns la o anumită vârstă și vreau să mă bucur de fotbal atât timp cât o să mai pot să joc la un nivel ridicat. Am avut și alte oferte din Liga 1, însă am ales să mă întorc la FC Botoșani.

Aici am avut tot timpul evoluții bune și am fost apreciat de public și de oamenii din club și, în plus, sunt foarte aproape de casă”, a spus Cătălin Golofca, pentru Monitorul de Suceava.

Cătălin Golofca a fost transferat de FC Botoșani de la Rapid Suceava în 2016, iar în 2017 a făcut pasul la FCSB, în schimbul a 400.000 de euro. S-a întors la Botoșani la începutul anului 2018, iar în vara lui 2019 a semnat cu CFR Cluj, care a plătit 500.000 de euro pentru a-l transfera. În 2021, acesta a ajuns gratis la Sepsi.

350.000 de euro este cota de piață a lui Golofca, potrivit site-urilor de specialitate.