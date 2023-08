Căpitanul FCSB, sub lupa unui fost jucător al „roș-albaștrilor”: „Uneori mă sperie!”

Tehnic și abil, fotbalistul de 25 de ani atrage un număr mare de faulturi asupra sa meci de meci.

Florin Gardoș (34 de ani) a fost comentat pe marginea acestui subiect. Fostul fundaș Gardoș a oferit o perspectivă interesantă asupra stilului de joc al lui Olaru.

„Da, din ce am observat la el, acum că mi-ai zis tu, uneori, mă sperie. Mă sperie pentru că mă face să cred că se accidentează. Nu știu dacă are neapărat o legătură (n.r. - cu simulările). E o diferență între a simula și a amplifica”, a spus Florin Gardoș, potrivit Digisport.

Mesajul lui Darius Olaru înaintea returului cu CSKA 1984 Sofia

FCSB se pregătește pentru manșa a doua din turul doi preliminar din UEFA Conference League, împotriva celor de la CSKA 1984 Sofia.

După victoria din primul meci, scor 1-0, FCSB este considerată favorită în fața echipei din Bulgaria, însă Darius Olaru avertizează că nu este încă jucată soarta calificării.

„Știm că ne așteaptă un meci foarte greu, cred eu că suntem pregătiți. Trebuie să facem un joc bun, solid. Cu siguranță, cred că dacă erau foarte mulți oameni în spatele nostru era mult mai ușor. Dar mâine, dacă ne vom face jocul și vom avea un joc foarte bun vom reuși să ne calificăm.

Cred că toată echipa a avut un început bun de sezon. Sperăm să continuăm la fel, noi am ieșit mai mult în evidență (n.r. - el și Coman) dar cu ajutorul întregii echipe am făcut asta. A fost și primul meci de Europa, am intrat puțin temători să zic așa. Cred că mâine va fi cu totul diferit, sperăm să facem un joc solid și să ne calificăm. Avem partida de mâine, trebuie să ne calificăm”, a spus căpitanul FCSB-ului, în cadrul unei conferințe de presă.