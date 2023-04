Lucrările în ceea ce privește montarea noului gazon au fost finalizate luni și au început deja pregătirile pentru ca totul să fie gata înainte de meciul „șepcilor roșii”, împotriva celor de la UTA Arad de luni, 1 mai, ora 15:00.

Când e gata în totalitate noul gazon de pe „Cluj-Arena”: „Nu voi mai permite să se joace fotbal pe teren pe care să crești orez”

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, a vorbit despre noul gazon al arenei din Cluj și a evidențiat faptul că etapa de pregătire va dura maxim până joi, 26 aprilie.

„Am tot auzit discuții legate de termenul de finalizare a lucrărilor. Să nu uităm că a fost Paștele, zile libere, iar într-o zi a nins abundent. Asta a dus la termenul final. Am ajuns exact la perioada în care se împlineau 20 de zile lucrătoare, adică duminică, iar duminică seară gazonul era montat în totalitate. Gazonul va fi pregătit de joc până joi. Noi am încercat să găsim un gazon adaptat pentru clima noastră. Atât de mult am insistat și m-am implicat, încât eu nu voi mai permite să se joace fotbal pe teren pe care să crești orez”, a punctat Alin Tișe, potrivit Ziua de Cluj.

De asemenea, Tișe a vorbit și despre festivalul Untold, susținut în fiecare sfârșit de vară pe „Cluj-Arena”. Președintele CJC a precizat că în cazul în care gazonul va fi afectat în urma festivalului, atunci reparațiile vor fi achitate în totalitate de organizatori.

„Probabil că da. Următoarea schimbare de gazon nu va mai presupune și schimbarea infrastructurii în totalitate, ci doar a ierbii. Dacă după Untold va fi afectat gazonul și nu va fi în condițiile în care le dorim, ei vor avea obligația să schimbe gazonul afectat în totalitate și am închis subiectul. Dacă ne dorim să avem Untold ca și comunitate, foarte bine. Dar cei care organizează trebuie să știe că dacă gazonul va fi afectat, vor trebui să repare prejudiciile. Comunitatea vrea și fotbal, foarte bine, avem și fotbal. Eu nu pot să arbitrez între cei care vor Untold și cei care vor fotbal. Nu este menirea mea să fac asta”, a completat Alin Tișe, conform aceleiași surse.

'U' Cluj, în această stagiune

„Șepcile roșii” se află în acest moment pe locul 11 în clasamentul play-out-ului din Superligă cu 26 de puncte. După cinci etape disputate, formația dirijată de Ioan Ovidiu Sabău a înregistrat trei victorii și două înfrângeri.