Campionul lui Petrescu nu s-a dus cu inima deschisă la FCSB: „Nu am avut altă opțiune. Am zis: 'Asta e!'”

Duminică, după victoria cu Universitatea Craiova, 2-1, Cristian Manea (24 ani) a cucerit al cincilea titlu cu CFR Cluj și a făcut-o pe FCSB să bifeze al șaptelea an în care nu cucerește campionatul. Doar că în toamna lui 2019, fundașul dreapta semnat chiar cu clubul roș-albastru, pentru care a evoluat doar 4 meciuri.

Chiar dacă a făcut un turneu final foarte bun cu naționala României U21, când a ajuns până în semifinalele Campionatului European, Cristian Manea a dezăvluit că nu a avut altă ofertă decât cea primită de la FCSB, pentru că CFR trebuia să plătească 4 milioane de euro în schimbul său.

De asemenea, jucătorul de bandă susține că, în acea perioadă, nu a primit nicio șansă de a se impune la vicecampioana României, Valentin Crețu (33 ani) fiind titularul postului de fundaș dreapta, așa că a fost nevoit să revină la CFR în iarna lui 2020.

Cristi Manea: „Nu regret nimic!”

„Eu, când am ajuns acolo, nu am avut altă opțiune să merg altundeva, pentru că cei de care aparțineam nu m-au mai lăsat să vin la Cluj, au pus o clauză foarte mare să mă cumpere, de 4 milioane de euro, n-avea cum să dea CFR-ul.

Am ajuns acolo, am zis: 'Asta este, o să muncesc, până la urmă este FCSB, o echipă bună din campionatul românesc'. Dar nu am avut așa multe șanse, nu mi s-au dat șanse. M-am pregăti foarte bine, mai ales după Campionatul European cred că plecam la o echipă bună din afară dacă nu aparțineam de acei investitori.

Nu regret nimic, poate dacă nu se întâmpla aia nu mai eram aici, cu băieții ăștia minunați, să câștig titlurile”, a declarat Cristian Manea pentru digisport.