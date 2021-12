Cândva era favoritul lui Becali, acum nu-l vrea nimeni! Liber de contract, deși s-a despărțit de cinci luni de FCSB

Aristidis Soiledis (30 de ani) s-a despărțit de FCSB în vara acestui an, după ce Gigi Becali nu a mai dorit să-i prelungească înțelegerea. Mult timp fotbalistul s-a bucurat de admirația lui Becali, însă prestațiile sale nu l-au mulțumit pe patronul FCSB, care a decis în cele din urmă să renunțe la serviciile sale.

Soiledis consideră că ruptura dintre el și Gigi Becali a apărut în urma accidentării pe care a suferit-o pe când evolua la FCSB și pe care afaceristul român o privea ca pe o minciună.

Fundașul grec a fost adus în Liga 1 de FC Botoșani, în 2018, iar după un sezon petrecut la gruparea moldavă a fost cumpărat de FCSB.

Aristidis Soiledis,dezvăluiri despre relația cu Becali

„La început am fost unul dintre favoriții lui, dar după accidentarea mea de vara trecută lucrurile s-au schimbat pentru că el credea că mint că mă doare, că nu vreau să joc. Atunci am început să devin antipatic, să zicem, pentru că au crezut că spun că staff-ul lor medical nu este bun, când am hotărât să vin să mă tratez în Grecia.

Becali a venit și mi-a cerut să joc imediat după accidentarea mea, pentru că aveam o mulțime de jucători cu coronavirus și i-am spus că sunt nepregătit de patru luni. Am făcut injecții de anestezie pentru a face față și așa am jucat 90 de minute cu Liberec.

Cu antrenorul, lucrurile sunt puțin ciudate acolo. Discută puțin cu patronul despre cum să facă primul 11 și despre schimbări, chiar și în timpul meciului! Nu știu exact cum se face, dacă vorbesc prin mesaje. Dar știu că întotdeauna a existat un acord cu privire la cine va ieși”, a spus Aristidis Soiledis, pentru publicația greacă Sdna.