Elevii lui Andrei Prepeliță au câștigat cu 2-1 în etapa a 3-a a Superligii României, în fața unui Poli Iași ce a început jocul foarte bine. Nou-promovata a arătat determinare și spirit de luptă și a reușit să întoarcă rezultatul după ce gazdele au deschis scorul.

Alin Roman a deschis scorul pentru Poli Iași în minutul 29 și a dus gazdele în avantaj. Cu toate acestea, același Alin Roman a ratat un penalty în minutul 45+4, oferind o oportunitate importantă pentru Gloria Buzău să rămână în joc.

Ricardo Matos a fost eroul echipei oaspete. Portughezul a reușit o dublă care a decis soarta partidei, în minutele 45+12' și 52'. Același Ricardo Matos a reușit un gol de zile mari - DETALII AICI.

Buzoienii au reacționat după victoria de la Iași: ”Am prins încredere”

Alexandru Greab, portarul Gloriei Buzău, a venit la microfon după cele 90 de minute și a vorbit despre importanța încrederii câștigate în urma acestei victorii.

„Nu am înțeles de ce, nu ne-au surprins cu nimic. Primul gol a venit dintr-o greșeală, dintr-o eroare colectivă, a venit penalty-ul, l-am apărat, am prins încredere și acum mergem spre casă fericiți. Da, am văzut și meciul trecut al celor de la Dinamo împotriva lui Petrolul. O echipă bună, nu mai arată ce au arătat anul trecut, au dat multe goluri, au un joc colectiv foarte bun. Sper să le facem față", a declarat portarul.

Portarul a încheiat prin a evidenția atitudinea care definește echipa sa.

„Cred că la noi singurul lucru care ne caracterizează este munca și modestia", a concis Alexandru Greab.

Cum arată clasamentul Superligii României