BREAKING NEWS | Un meci din Liga 1 ar putea fi amanat din cauza Covid-19! Probleme mari pentru UTA Arad

Noul coronavirus continua sa le puna probleme echipelor din Liga 1.

Cei de la UTA Arad au anuntat ca in cadrul echipei au fost depistate 3 noi cazuri de Covid-19, iar multe alte teste au avut rezultate neconcludente. Astfel, meciul cu FC Botosani, care era programat luni, de la ora 17:30, ar putea fi amanat.

Printre cei infectati cu noul coronavirus la Arad, se afla portarul Florin Iacob, fundasul Simos Roumpoulakos si stoperul Alexandru Benga. Acestia li s-au alaturat mijlocasului Sorin Bustea si antrenorului Laszlo Balint, depistati pozitiv in urma cu cateva zile.

Cea mai mare problema a aradenilor este legata de testele neconcludente, care trebuie repetate. Jucatorii vor face un nou set de analize in cursul acestei zile, iar daca rezultatele vor fi pozitive, partida din a 24-a etapa a Ligii 1 ar urma sa fie reprogramata.

Potrivit regulamentului in vigoare, meciul trebuie sa se dispute dupa cel putin o saptamana de la programarea initiala. In cazul in care nu se va putea disputa la data la care va fi reprogramat, echipa din cauza careia meciul a fost amanat initial va pierde la masa verde.

Pentru ca o partida sa se poata disputa, este necesar ca echipele sa aiba cel putin 13 jucatori valizi, printre care un portar.