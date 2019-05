BREAKING NEWS: Raspuns de ultima ora pentru primul jucator de 1 milion dorit de Becali vara asta! Ce se intampla cu De Nooijer

Bradley de Nooijer nu va ajunge in aceasta vara la FCSB, in ciuda insistentei patronului Gigi Becali.

Olandezul de 21 de ani e primul fotbalist pe care Becali era gata sa dea mai mult de un milion de euro in 2019. De Nooijer nu e interesat insa de un transfer la FCSB, anunta impresarul sau.

Youssif Hamzoui a vorbit pentru www.sport.ro despre interesul lui FCSB pentru De Nooijer: "In Romania, Bradley e antrenat deja de cel mai bun antrenor. Nu exista in Romania un antrenor mai bun ca Hagi, asa ca nu exista un club unde sa se poata dezvolta mai bine decat la cel unde lucreaza cu Hagi. Pentru noi nu exista niciun motiv pentru care Bradley ar ajunge la o alta echipa din Romania in acest moment".



Bradley De Nooijer a ajuns la Viitorul in 2017 de la Dordrecht si a avut un progres important in ultimul an. De Nooijer e fost international olandez U17.

De Noojer: primul jucator pe care voia sa dea peste un milion!

Gigi Becali a rezolvat 3 transferuri pentru noul sezon. I-a adus pe Belu, Oaida si Darius Olaru. Daca pe primul l-a luat gratis dupa ce contractul cu Astra i-a fost reziliat, pentru Oaida a dat 700 000 catre Botosani, in tmp ce pentru Olaru a platit 600 000 catre Gaz Metan Medias.