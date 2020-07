BREAKING NEWS | Gaman revine in Liga 1! Fundasul s-a inteles cu o echipa din playoff: unde va evolua din sezonul viitor

Valerica Gaman (31 de ani) s-a inteles cu o echipa din playoff si revine in fotbalul romanesc.

UPDATE 14:30: Bogdan Andone confirma negocierile!

Antrenorul Astrei spune ca Gaman si-a dat acordul pentru e reveni la echipa:

"Este un jucator care imi place. In principiu, ne-am inteles cu el. Ar fi de acord sa revina, daca nu va ramane in strainatate. Deocamdata, nu este nimic oficial", a declarat Bogdan Andone pentru Gazeta.

Valerica Gaman va semna cu Astra! Fundasul a mai evoluat in trecut la Giurgiu si a reusit sa cucereasca toate trofeele pe plan intern alaturi de echipa lui Ioan Niculae.

Gaman a evoluat ultima oara la Al Shabab, in Arabia Saudita, iar de pe 30 iunie 2020 a ramas liber de contract.

Fotbalistul a ajuns la un acord cu Astra si va semna contractul in cursul zilei de azi, anunta ProSport.

Gaman a mai jucat in Liga 1 la Craiova, Dinamo, Astra si FCSB. Cu giurgiuvenii reusea sa castige titlul de campion in sezonul 2015 - 2016. La finalul acelei stagiuni se transfera in Turcia, la Karabukspor.

17 goluri a marcat Gaman in cele 151 de partide jucate pentru Astra Giurgiu.

In prezent este cotat la 700.000 de euro, conform Transfermarkt.