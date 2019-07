Prima declaratie a lui Dan Alexa dupa palma primita: "A fost un episod copilaresc! Relatia mea cu managerul si prietena mea de suflet, Anamaria Prodan, este si mai puternica!"

Dan Alexa a vorbit in premiera dupa momentul incredibil din prima etapa.

Antrenorul celor de la Astra, Dan Alexa, a vorbit in premiera dupa scandalul cu impresarul Anamaria Prodan dupa meciul cu Botosani, incheiat 2-2. Cameramanul Pro TV a surprins palma primita de Alexa de la Anamaria. Alexa cere ca subiectul sa fie abandonat de presa.

"As vrea sa va rog sa opriti toate aceste mizerii care apar despre mine omul si antrenorul Dan Alexa. Vreau sa precizez urmatoarele aspecte. Sunt un barbat divortat, adica liber. Ca orice barbat liber imi permit sa ies cu diverse domnisoare pentru o zi, doua sau pentru o noapte. Sunt un barbat asumat de fel.



Nu dau declaratii si nu dau check in pe Instagram sau Facebook din locurile unde apar doar ca sa ies in evidenta. Slava Domnului, am muncit o viata ca sa nu am nevoie de asemena publicitate pe seama femeilor. Am 2 fetite minunate care sunt universul meu si nu as vrea sa le dezamagesc vreodata in viata mea. Pentru ele traiesc. Pentru ele si pentru fotbal. Educatia pe care am primit-o eu de la mama si familia mea spune asa - <<un barbat adevarat ocroteste si apara o femeie. Are grija de ea. Nu ridica mana la o femeie nici daca moare. Femeia este facuta sa fie respectata si iubita>>.



Latraii care vorbesc pe la televizor sau prin ziare sunt patetici. Jenanti. Cei ce se dau in spectacol si fac declaratii de genul <<Alexa este femeie fiindca nu a fost in stare sa o bata pe Anamaria Prodan>> sunt jena definitiei de barbat! Episodul cu managerul meu Anamaria Prodan a fost unul copilaresc. Anamaria Prodan nu este barbat. Este femeie. Femeile reactioneaza haotic, reactioneaza la impuls. Anamaria este o femeie impulsiva. Care pune inima in orice face. Am fost suparat pe moment, clar. Am stat de vorba imediat cu Anamaria. si-a cerut scuze. Ana este omul care isi asuma si bunele si relele prin care trecem si am trecut. A fost o copilarie din partea ei. Niciodata nu as ridica mana la Anamaria sau la o alta femeie. Am clarificat si acest subiect si am predat o lectie de viata si educatie tuturor barbatilor din Romania.



Relatia mea cu managerul si prietena mea de suflet Anamaria Prodan este si mai puternica. Noi construim amandoi - de azi inainte - si mai vertiginos... Noi le dam lectii de viata, de asumare, de sinceritate tuturor milogilor de barbati care fac circ la televizor si in ziare si acasa stau sub pat de frica nevestelor sau a iubitelor. Eu, Dan Alexa, nu am, nu am avut si nici nu am nevoie in acest moment de relatii stabile sau pasiuni pentru femei. Nu ma intereseaza acest subiect! Deci va rog sa ma judecati pe partea de meserie pentru ca nu cred ca viata privata a lui Dan Alexa este un subiect de interes national. Pe parte de fotbal, cu siguranta este pentru ca fotbalul este fenomen national" a spus Dan Alexa pentru Prosport.