BREAKING NEWS | Anunt-BOMBA al lui Burleanu: e prima oara cand vorbeste de OPRIREA FOTBALULUI! Cluburile ar putea fi obligate sa PLATEASCA MILIOANE pentru drepturile TV: "Nici in razboi n-a fost asa"

Presedintele Federatiei a facut un comentariu apocaliptic pe marginea crizei provocate de COVID in fotbal.

Burleanu e de parere ca Liga ar trebui sa ia serios in calcul varianta inghetarii playout-ului. Presedintele FRF spune ca situatia fotbalului in acest moment e mai grea decat cea din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial! Burleanu vorbeste si despre eventuale despagubiri pe care LPF ar trebui sa le achite detinatorului de drepturi TV, in cazul in care actualul contract ar fi reziliat sau suspendat.

"E o perioada de mare incertitudine. E cea mai mare criza care a avut loc vreodata in fotbal, nici in cel de-Al Doilea Razboi Mondial nu a fost blocat fotbalul complet cum s-a intamplat acum pentru 3 luni de zile. Intram deja in cea de-a 6-a luna de pauza la competitiile din ligile inferioare. In fotbal a fost stare de urgenta de la primul caz de coronavirus. A fost doar un pas pana la situatia de astazi, era inevitabila. Echipele au iesit din cantonamentele centralizate, masurile de prevenire a infectarii n-au mai fost respectate.

In cazul in care contractul de drepturi TV este suspendat, LPF trebuie sa achite despagubiri, daca exista rezerve financiare din anii precedenti. Altfel, va fi nevoie de imprumuturi sau chiar ca direct cluburile sa plateasca. Desigur, trebuie continuat la nivel de negocieri pentru a se evita oprirea platilor. Cred ca Liga ar trebui sa discute despre oprirea playoutului pentru nu vom putea amana la nesfarsit finalul sezonului competitional", a spus Burleanu la Digi 24.