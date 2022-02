Bourceanu a oferit soluția de a nu fi afectat de criticile lui Becali: „Există o modalitate! Am folosit-o eu”

Alexandru Bourceanu (36 ani) a jucat la FCSB în trei mandate, din vara lui 2011 până în iarna lui 2014, întreg sezonul 2014-2015, și din ianuarie 2016 până în ianurie 2017.

În cele 176 de meciuri pentru clubul roș-albastru, a marcat 4 goluri și a oferit 30 de pase decisive. De asemenea, și-a trecut în palmares 3 titluri în Liga 1 și o Cupă și o Supercupă a României. Însă, pe lângă aceste satisfacții, Bourceanu a mărturisit că s-a confruntat și cu o perioadă dificilă la FCSB, când era criticat pentru evoluțiile sale.

Iar, la Ora Exactă în Sport, la PRO X, închizătorul a dezvăluit cum a reușit să treacă peste acest impas, când era criticat în mass-media și de Gigi Becali.

Bourceanu: „Eram copleșit de critici”

„Există o modalitate de a feri de critici, am folosit-o eu. Eram copleșit de critici. Dacă ar fi strict fotbalistice, probabil aș fi învățat din ele, dar fiind personale m-am ferit și m-am închis într-o bulă. Am avut noroc că am început bine și că am fost pe placul patronului. Dacă la FCSB te critică patronul încep să se critice toți din staff și te blochezi.

În momentul în care am avut parte de critici deja avusesem o perioadă bună. Le doresc tuturor celor care ajung la FCSB să aibă un start bun pentru că le dă un potențial de a-și împlini visele. E foarte important ca echipa să aibă rezultate. Cei care critică se ghidează după rezultate.

Critica este un lucru bun, îți arată oglinda și te face să fii mai bun. Dar, la noi, critica se duce într-o zonă de scandal”, a declarat Alexandru Bourceanu la Ora Exactă în Sport, la PRO X.