Bogdan Vintila, transant dupa remiza cu Chindia: "Vom vedea, poate angajam un psiholog." Ce spune dupa o noua umilinta in Liga 1

FCSB nu a reusit sa scoata decat un punct in fata Chindiei, dupa ce meciul s-a incheiat 1-1.

Bogdan Vintila a aparut extrem de suparat la conferinta de presa de dupa egalul cu Chindia si a vorbit despre cauzele formei slabe din ultiemele partide ale echipei. In ciuda jocului slab prestat de jucator, antrenorul spune ca FCSB ar fi meritat cele trei puncte in aceasta seara:

"Un rezultat care nu reflecta realitatea din teren ca joc, dar reflecta lipsa noastra de concentrare pana la finalul meciului. Am pierdut 2 puncte mari care ne mentineau in varful clasamentului. Nu este un rezultat onorabil, dar este fotbal si in fotbal nu se intampla doar lucruri placute. Important este sa mergem mai departe si sa invatam.

Asumarea responsabilitatii in fata portii, asta ne lipseste. Decizia de a trage la poarta. Ajungem acolo de multe ori, dar ne lipseste concentrarea si decizia. Este un tribut pentru aceasta lipsa de decizie. Sunt putine 34 de suturi la poarta in 3 meciuri, vreau mai multe.

Eu consider ca puteam termina mai sus, dar faptul ca terminam pe un asemenea loc este o consecinta a muncii noastre. Se poate munci la fel, dar sa nu ai aceleasi realizari ca pana atunci.

Astazi am avut 1-0 si am fost egalati la final, am avut 3 puncte in buzunar, nu am stiu sa marcam a doua oara ca sa transam jocul si poate veni in orice moment un accident stupid cum a fost cel din ultimele minute si sa-ti anuleze toata munca de pana atunci."

Bogdan Vintila: "Poate angajam un psiholog"

Antrenorul crede ca problema jucatorilor este una la nivel mental. Fotbalistii nu au digerat esecul cu CFR Cluj din startul anului si nu mai stiu sa isi gestioneze emotiile:

"E o parte mentala dupa parerea mea, pentru ca am inceput anul cu acel esec la CFR. S-a facut mare tam tam pe seama asta si s-a pus o presiune suplimentara in continuare. Problemele sunt doar mentala, nu e lipsa de valoare.

Jucatorii isi doresc, dar nu stiu sa isi gestioneze emotiile. La unii se transforma emotiile in adrenalina, iar la altii in teama. Asta este o problema care trebuie gestionata in vestiara. Si tinerii au demonstrat ca sunt capabili sa faca lucruri bune.

Vom vedea, poate luam un psiholog.

E chestie de implicare a lor in joc. S-ar putea sa citeasca presa...ca meciu e usor, ca e ca si castigat si atunci intervine starea de confort. Apoi cand ajungi in teren si vezi ca adversarul e plin de adrenalina, incepi sa ai intrebari. Au mai trecut prin asta si sper sa invete."

"Incerc sa iau presiunea de pe Florinel Coman!"

Florinel Coman a fost inlocuit in toate cele 5 meciuri din 2020 si atacantul FCSB-ului pare sa iasa dezamagit din teren mereu. "Mbappe" traverseaza o forma slaba, iar astazi a fost schimbat in startul reprizei secunde. Bogdan Vintila spune ca a luat aceasta decizie pentru a lua presiunea de pe el si nu a fost suparat ca a fost schimbat:

"Florinel Coman nu este la 100% din punct de vedere mental. Vreau sa nu pun presiune pe el, pentru ca sunt atatia jucatori care trebuie sa joace si sa arate ca merita sa joace. Incerc sa iau toata presiunea de pe el, toate lucrurile sunt discutate. Frustrat nu este pentru ca il schimb, ci poate ca nu a avut reusite. El isi doreste foarte mult si suntem alaturi de el pentru a incerca sa isi intre in forma care l-a consacrat. Nu are probleme cu greutatea."

Suporterii i-au cerut in premiera demisia lui Bogdan Vintila: "Nu ma gandesc sa plec"

"Nu m-am simtit confortabil si inteleg suporterii, dar muncesc. Nu ma gandesc sa plec. Acum am fost foarte aproape sa luam cele trei puncte si aveam o liniste, dar din pacate o neatentie a dus la acest rezultat care este nefavorabil.

Mie mi-a apartinut decizia ca Olaru sa bata cornerele astazi. Nu discut cu patronul cine bate cornerele."

Partida cu Chindia a marcat debutul lui Adrian Petre si Andrei Miron

Bogdan Vintila spune ca e multumit de debutul noilor transferuri ale echipei si spune ca decizia de a-l schimba pe Adrian Petre la pauza a fost din cauza ca jucatorul nu are inca ritmul necesar, nejucand de ceva timp:

"Au inceput bine si Petre si Miron, sunt multumit de ei si speram ca in continuare sa isi aduca aportul cu goluri si cu victorie. Petre a jucat atat cat a fost nevoie, pentru ca nu a mai avut jocuri. Nu are ritm si incerc sa nu-l expun intr-un joc de 90 de minute fiind nepregatit.

Vom vedea daca mai putem lua titlul, pentru ca depindem si de celalte rezultate. Dumnezeu ii ajuta pe cei care muncesc.

Am vrut sa il vad si pe Vlad cum se prezinta si la ce nivel e. Sunt multumit de el", a incehiat Bogdan Vintila.