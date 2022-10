Bogdan Rusu, victima hackerilor după umilința cu Silkeborg! Ce sumă îi cer atacatorii pentru a nu-i publica fotografiile intime

FCSB a pierdut dramatic meciul cu Silkeborg, 0-5, din runda a treia din grupele UEFA Conference League. Roș-albaștrii au făcut deplasarea în Danemarca fără 7 titulari: Darius Olaru (24 ani), Florinel Coman (24 ani), Malcom Edjouma (26 ani), Risto Radunovic (30 ani), Andrei Cordea (23 ani), Andrea Compagno (26 ani) și Joonas Tamm (30 ani) au fost menajați înaintea duelului cu Petrolul Ploiești, de duminică, de la 21:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Bogdan Rusu, victima cyberbullying-ul după Silkeborg - FCSB 5-0

Nicolae Dică (42 ani) a început în atac cu Bogdan Rusu (32 ani) și Andrei Dumiter (22 ani). Însă atacantul venit de la CS Mioveni, pe lângă înfrângerea usturătoare din Danemarca, mai are de digerat un eveniment nefericit. Conturile sale de social media au fost sparte, iar potrivit Fanatik, hackerii îi cer 1500 de euro pentru a nu publica fotografii și mesaje intime.

„Sunt modificate toate datele personale inclusiv numărul de telefon, parola și tot ce tine de intimitate. Este vorba de hackeri care șantajează pentru sume mari de bani, nu de o joacă…”, este mesajul soţiei lui Bogdan Rusu pentru sursa citată.

De asemenea, soția jucătorului de la FCSB a postat un mesaj pe contul oficial de Instagram, în care a apelat la ajutor pentru a-i recupera lui Bogdan Rusu conturile de social media.

Nicolae Dică îl susține în continuare pe Bogdan Rusu, chiar dacă încă nu a marcat pentru FCSB

Gigi Becali (64 ani) a declarat pentru sport.ro și știrile PRO TV că a fost dezamăgit de evoluția jucătorilor săi cu Silkeborg. Chiar dacă nu se aștepta la un rezultat glorios, patronul FCSB-ului a mărturisit că nu anticipa o asemenea umilință. Omul de afaceri a mai fost nemulțumit de Bogdan Rusu (32 ani) și Marco Dulca (23 ani), pe care se gândește să-i lase liberi de contract din această iarnă.

Auzind aceste afirmații, Nicolae Dică (42 ani) a precizat la conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul Ploiești că va miza în continuare pe Bogdan Rusu (32 ani) și că dacă atacantul va da randamentul dorit, va rămâne în continuare la FCSB.

„Eu le-am spus jucătorilor că în momentul în care intră pe teren trebuie să dea totul. La fotbal, azi poți să fii cel mai slab, mâine să devii cel mai bun. Eu când ne-am calificat în grupe eram unul dintre cei mai buni antrenori din România, acum după înfrângere sunt unul dintre cei mai slabi. Asta e la fotbal. Trebuie să înțeleagă că trebuie să se antreneze și în momentul în care intră pe teren să dea totul. Dacă Rusu va juca până la sfârșitul campionatului încă 7, 3, 10 meciuri și va da 7 goluri, nu îl va da nimeni afară de aici sau pe mine ca antrenor, dacă reușesc să am rezultate, nu mă va da nimeni afară, nu?

Nu poți să dai afară pe cineva care are rezultate. Când am fost eu aici jucător, în 2011, am fost în aceeași situație. Până la urmă a venit nea Sorin Cârțu, poate să vă povestească, m-a chemat de acasă, nu eram în cantonament și am dat două goluri și după aia am jucat până la final cu Oli, când a venit el, am mai dat și goluri prin semifinala și finala Cupei. Nu îmi place să mă dau exemplu pe mine, dar trebuie să fii pregătit întotdeauna.

Trebuie să fii mental pregătit, și eu știam că am bagajele pregătite, că în vară nu îmi mai prelungesc contractul și am jucat și am câștigat un trofeu”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul, duminică, de la 21:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.