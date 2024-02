După ce imaginile cu cei doi au apărut în spațiul public, Rapid a luat decizia de a-i exclude din lot pe cei doi. De asemenea, Alexandru Albu și Andrei Borza vor primi și o amendă usturătoare în urma evenimentelor care s-au produs după înfrângerea de la Iași.

”Bocciu” a reacționat imediat după ce Albu și Borza au fost surprinși în club: ”Atât pot spune”

Liviu Ungurean, șeful galeriei de la Rapid, a vorbit despre situația celor doi jucători și s-a limitat să spună că gestul făcut de Albu și Borza e ”impardonabil”. De asemenea, ”Bocciu” a ținut să puncteze despre duelul din etapa #27 că suporterii din Giulești suferă după fiecare eșec.

”Am văzut și eu astăzi. Ce mai poate fi de spus? Mai e ceva de spus față de ce s-a întâmplat? Din punctul meu de vedere e un gest impardonabil și o lipsă de respect arătată suporterilor. Cam atât pot spune eu despre subiect.

Noi suferim după orice partidă și după fiecare eșec. Noi, suporterii rapidiști, suferim. E un gest impardonabil”, a spus Liviu Ungurean pentru PRO TV și Sport.ro.

Alexandru Albu a negat că ar fi ieșit în club

Întrebat despre acest subiect, Alexandru Albu a negat, inițial, faptul că ar fi plecat din cantonament pentru a participa la petrecerea organizată de Dragobete.

"Acum am aterizat și am primit nicăieri. Nu am ieșit nicăieri. Posibil să fie din altă zi când am avut liber și am ieșit afară și multă lume vrea să ne facă rău", a spus Albu, pentru iAMSport, printr-un mesaj pe WhatsApp.

La scurt timp, Albu a șters mesajul oferit pentru sursa citată și s-a limitat să spună că nu poate oferi declarații.